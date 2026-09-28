Arkadaşını almaya gelen sürücü indikten sonra düşerek yaşamını yitirdi

Olayın yaşandığı yer ve ilk müdahale

Karabük'ün Eskipazar ilçesi Mermer Mahallesi Destan Sokak'ta meydana gelen olayda, arkadaşını almak için sokağa gelen sürücü Recep Tokat, aracından indikten sonra dengesini kaybederek yere düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve Tokat, tedavi için Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın gerçekleştiği otomobilin plakası 06 BR 6057 olarak kaydedildi.

Hastanedeki müdahaleler ve sonuç:

Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen Recep Tokat hayatını kaybetti. Tokat'ın cenazesi, yapılacak resmi işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.

Soruşturma süreci ve yetkililerin açıklamaları:

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Eskipazar'da gerçekleşen olayda, görgü tanıklarının ifadelerine başvurulduğu, olayın nedenine ilişkin araştırmanın sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, benzer olaylarda ilk müdahalenin ve hızlı ulaşımın önemine dikkat çekerken, olayla ilgili adli ve idari süreçlerin devam ettiğini kaydetti.

KARABÜK’ÜN ESKİPAZAR İLÇESİNDE OTOMOBİLİNDEN İNDİKTEN SONRA DENGESİNİ KAYBEDEREK YERE DÜŞEN RECEP TOKAT, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.