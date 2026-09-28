Erhürman masada kalacağını vurguladı: beş yıl içinde sonuç arayacağım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası için bulunduğu New York temaslarını tamamladıktan sonra KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erhürman, yaklaşık 11 aylık görev sürecinde görülen tıkanıklığın ardından yol haritasında nasıl ilerleyeceklerine dair soruları yanıtladı.

BM'nin 7 önerisi ve Erhürman'ın perspektifi:

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in gündeme getirdiği 7 güven sağlayıcı önlem konusunda Erhürman, bu başlıkların kendisine ait olmadığını özellikle vurguladı. Erhürman, kendisinin sunduğu önerilerin bu yedi maddeden daha kapsayıcı olduğunu, Genel Sekreter'in ise ilerleme sağlanmasının mümkün olduğunu düşündüğü alanları tespit ederek söz konusu 7 başlığı öne çıkardığını belirtti.

Erhürman, karşı tarafın ya da Genel Sekreter'in önerileri reddetme hakkı bulunduğunu, ancak reddedilen önerilerin artık Genel Sekreter tarafından önerilmiş maddeler haline geldiğini söyledi. Ayrıca Rum tarafının kendilerinden beklenen adımları atmaması ve GKRY tarafından gündeme getirilen 19 farklı öneri bağlamında yaşanan tıkanıklıkların değerlendirmesini paylaştı.

Masa, görüşme ve uluslararası temaslar:

Gelecek yol haritasına dair net ifadeler kullanan Erhürman, görüşme masasından ayrılmayacağını ve beş yıllık görev süresi boyunca konuyla aktif olarak uğraşacağını söyledi. Erhürman, "Ben masadan kaçmam, kaçmayacağım" ifadelerini kullanarak süreci sonuna kadar sürdürme kararlılığını vurguladı; ancak bu mücadelenin beş yılın sonuna kalmamasını arzu ettiğini de ekledi.

Kıbrıs konusunda sonuç almanın tek taraflı adımlarla mümkün olmadığını belirten Cumhurbaşkanı, temaslarını yalnızca Kıbrıs Rum liderliğiyle sınırlamayacağını aktardı. Erhürman, ulaşabildiği her muhatapla görüşmelerini sürdürdüğünü ve bu temasları daha da yoğunlaştıracağını ifade etti. Mevcut masayı da değerlendiren Erhürman, seçim döneminde söylediği gibi "bir masa var" ancak bunun şu an için müzakere değil, görüşme masası olduğunu söyledi.

Görüşmeler devam ederken KKTC'nin uluslararası irtibatının da süreceğine dikkati çeken Erhürman, "Görüşmeler devam ediyor diye başka hiçbir iş yapılamayacağı gibi bir durum yok. Yürürken sakız çiğnemeyi becerebiliriz" sözleriyle hem müzakere hem de diplomasi kanallarını eş zamanlı kullanacaklarını özetledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununda Rum tarafının kendilerinden beklenen adımları atmaması sonrasında çözüm sürecindeki yol haritasında herhangi bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceğine yönelik, "Ben masadan kaçmam, kaçmayacağım. Beş yıllık görev sürem boyunca bu konuyla uğraşacağım. Ancak beş yılın sonuna kalmasını da arzu etmiyorum" dedi.