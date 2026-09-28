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Gazi Anadolu Lisesi kavşağında çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Gazi Anadolu Lisesi kavşağında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı; ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 19:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gazi Anadolu Lisesi kavşağında çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

kaza detayları:

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Gazi Anadolu Lisesi kavşağında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kavşakta 48 BAM 159 plakalı motosiklet ile 48 BBN 308 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

MUĞLA&#039;NIN MENTEŞE İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1...

MUĞLA'NIN MENTEŞE İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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