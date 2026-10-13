Arkadaşının rüyası yön değiştirdi: aramalar Değirmenağzı koyunda yoğunlaştı

Bartın’ın Amasra ilçesinde 6 Ekim Salı günü mesai sonrası kendi teknesiyle balık avına çıkan 43 yaşındaki madenci İlker Mızrap, saat 17:45’te eşine attığı "Balıkları tuttum, geliyorum" mesajının ardından bir daha ulaşılamadı. Kayboluşunun ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları 7 gündür sürüyor ancak belirgin bir iz elde edilemedi.

arama ekipleri ve kullanılan teknolojiler:

Sahil Güvenlik öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, arasında yeni nesil teknolojilere sahip botların da bulunduğu 4 bot, 2 drone ve bir polis botu görev aldı. Bölgedeki balıkçı tekneleri trollerle tarama yaparken, su altı görüntüleme sistemleri ve dalgıç ekipleri de deniz tabanını incelemeye devam ediyor. Arama sürecinin ikinci gününde batan tekne görüntüleri ile baz istasyonu sinyalleri değerlendirildi; ancak ne tekne ne de İlker Mızrap bulunamadı.

rüyanın ardından arama yönü değişti:

Kayıp madencinin mesai arkadaşı Şenol Bıçakçı’nın dün gece gördüğü rüya, arama çalışmalarının rotasını değiştirdi. Arkadaşının rüyasında "Ben Değirmenağzı’ndayım. 4 metre derinlikteyim, sıkıştım. Beni burada arasınlar, başka bir yerde aramasınlar" dediği aktarılınca ekipler aramaları Tavşan Adası’na yaklaşık 4 mil uzaklıktaki Değirmenağzı Koyu ve çevresine yoğunlaştırdı.

aileden çağrı ve hava uyarısı:

Arama faaliyetlerini Amasra sahilinden takip eden İlker Mızrap’ın eşi Naciye Mızrap ve 17 yaşındaki kızı Açelya, geçen 7 güne rağmen iz bulunamadığını belirtti. Naciye Mızrap, arkadaşının gördüğü rüyaya atıfla "Madenci arkadaşı rüyasında görmüş... Çalışmalar orada başlatıldı bugün. Rüyalara kaldı işimiz" diye konuştu ve yetkililere çağrı yaptı.

Açelya ise babasının ölü ya da diri bulunmasını istediklerini söyleyerek, yarın beklenen yağış ve fırtına nedeniyle aramaların sekteye uğrayabileceğine dikkat çekti: "Yarın hava bozacak, fırtına gelecek. İyi veya kötü sonuç alalım istiyoruz. Bir şekilde babam bulunsun gelsin istiyoruz."

Yetkililer, Değirmenağzı Koyu ve açıklarında sahil güvenlik botları, balıkçı tekneleri, su altı görüntüleme ekipleri ve dalgıçların koordineli çalışmasıyla taramanın sürdüğünü bildiriyor. Aile hem umutlu hem de endişeli bekleyişini sürdürürken, arama ekipleri hava koşullarını da göz önünde bulundurarak bölgede yoğunluk artırdı.

NACİYE MIZRAP (SOLDA) VE KIZI AÇELYA (SAĞDA)