Panayırda dijital güvenlik vurgusu: Göynük'te SİBERAY standı yoğun ilgi gördü

panayırda SİBERAY standı:

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Göynük Panayırı alanında kurdukları SİBERAY standında vatandaşlara siber suçlar ve güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirme yaptı. Standı ziyaret edenlere basılı ve görsel bilgilendirme materyalleri dağıtıldı ve dijital dünyanın taşıdığı risklere karşı alınabilecek temel önlemler anlatıldı.

bilgi paylaşımı ve materyaller:

Etkinlikte ekipler, kimlik avı, dolandırıcılık, kişisel veri koruma ve güvenli parola yönetimi gibi konuları vatandaşların anlayacağı şekilde aktardı. Ziyaretçilere broşürler, rehberler ve güvenlik ipuçları içeren dokümanlar verildi. Ayrıca kurulan dijital ekran üzerinden düzenlenen bilgi yarışması ile katılımcıların dikkat ve bilgi düzeyi ölçüldü.

katılım, ödüller ve amaç:

Yarışmaya katılan ziyaretçiler arasından başarılı olanlara çeşitli ödüller verildi. Özellikle çocuk ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, dijital ortamda karşılaşılabilecek risklere karşı alınması gereken pratik önlemler paylaşıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dijital dünyada daha bilinçli hareket etmelerini sağlamak amacıyla benzer bilgilendirme çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

BOLU’NUN GÖYNÜK İLÇESİNDE KURULAN SİBERAY STANDINDA VATANDAŞLARA SİBER SUÇLAR VE GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.