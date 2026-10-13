İslahiye ve Şahinbey'de düzenlenen operasyonun ardından iki şüpheli tutuklandı

Operasyonun yürütülmesi:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek amacıyla çalışma yürüttü. Yapılan saha araştırmaları ve istihbari çalışmalar neticesinde ilçelerde eş zamanlı operasyonlar planlandı.

Yakalanan şüpheliler:

İslahiye ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. ve Şahinbey ilçesinde örgütle bağlantısı tespit edilen E.A. isimli şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında her iki şahsın da FETÖ/PDY ile ilişkisinin araştırıldığı belirtildi.

Adli süreç ve tutuklama:

Gözaltına alınan zanlıların adli işlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Yapılan yargılamanın ardından 2 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

GAZİANTEP'TE JANDARMA EKİPLERİNİN FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYONUNDA YAKALANAN 2 ŞAHIS TUTUKLANDI.