Hasdal bağlantı yolunda kontrolden çıkan hafriyat kamyonu İSKİ bahçesine yuvarlandı

İstanbul Eyüpsultan'da saat 10.00 sıralarında Hasdal - Okmeydanı bağlantı yolu üzerinde ilerleyen bir hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı ve zincirleme kazaya yol açtı.

kaza nasıl gelişti:

İddiaya göre, Kadri T. yönetimindeki 34 KPV 195 plakalı hafriyat kamyonu önce yol bariyerlerine çarptı, ardından önünde seyreden 34 DMB 234 plakalı araca arkadan vurdu. Çarpmanın ardından ilerlemeye devam eden kamyon, bağlantı yolundan çıkarak İSKİ Genel Müdürlüğü önündeki yola girdi ve burada Selahattin K. idaresindeki 34 HJE 574 plakalı araca çarptı. Kamyon, çarpmanın etkisiyle İSKİ’nin bahçesindeki otoparka yuvarlandı ve park halindeki bir midibüse de çarptı.

müdahale ve görüntüler:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarında sıkışan kamyon sürücüsü Kadri T. ile otomobil sürücüsü Selahattin K., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı iki kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri kazanın hızla gelişen sekansını kaydetti: kamyonun bariyerlere ve araçlara çarpması, İSKİ bahçesine yuvarlanışı ve burada park halindeki midibüse çarpma anları görüntülere yansıdı. Ekipler, sahada inceleme ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Eyüpsultan’da hafriyat kamyonu 2 araca çarpıp İSKİ’nin bahçesine yuvarlandı: Kaza anı kamerada