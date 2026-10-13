Sivas'ta öğle vaktinde bastıran sağanak günlük akışı sekteye uğrattı

Sivas'ta öğle vaktinde aniden bastıran sağanak günlük akışı sekteye uğrattı:

Sivas'ta öğle saatlerinde etkili olan gök gürültülü ve kuvvetli sağanak, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aniden bastıran yağışla sokaklar hızla ıslandı ve yurttaşlar kapalı alanlara sığındı.

Vatandaşların korunma çabaları:

Yağmurdan korunmak isteyenler, bazıları saçakların altına sığınırken, kimileri birkaç kişinin aynı şemsiyeyi paylaşmak zorunda kaldı. Hazırlıksız yakalananların kısa süreli telaşı, bölgede büyük çaplı bir karışıklığa dönüşmedi.

Ulaşım ve kısa süreli etkiler:

Yollar adeta göle döndü; su birikintileri araç ve yayaların hareketini yavaşlattı. Ancak yağışın kısa sürmesi nedeniyle şehir genelinde herhangi bir olumsuzluk veya zarar bildirilmedi.

Yetkililer ve vatandaşlar, aniden bastıran yağışlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Sivas’ta kuvvetli sağanak yağış etkili oldu