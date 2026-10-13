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Sivas'ta öğle vaktinde bastıran sağanak günlük akışı sekteye uğrattı

Öğle saatlerinde Sivas'ta aniden bastıran gök gürültülü kuvvetli sağanak, hazırlıksız kalanları korunak aramaya zorladı; kısa sürede yağış sona erdi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Sivas'ta öğle vaktinde bastıran sağanak günlük akışı sekteye uğrattı

Sivas'ta öğle vaktinde aniden bastıran sağanak günlük akışı sekteye uğrattı:

Sivas'ta öğle saatlerinde etkili olan gök gürültülü ve kuvvetli sağanak, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aniden bastıran yağışla sokaklar hızla ıslandı ve yurttaşlar kapalı alanlara sığındı.

Vatandaşların korunma çabaları:

Yağmurdan korunmak isteyenler, bazıları saçakların altına sığınırken, kimileri birkaç kişinin aynı şemsiyeyi paylaşmak zorunda kaldı. Hazırlıksız yakalananların kısa süreli telaşı, bölgede büyük çaplı bir karışıklığa dönüşmedi.

Ulaşım ve kısa süreli etkiler:

Yollar adeta göle döndü; su birikintileri araç ve yayaların hareketini yavaşlattı. Ancak yağışın kısa sürmesi nedeniyle şehir genelinde herhangi bir olumsuzluk veya zarar bildirilmedi.

Yetkililer ve vatandaşlar, aniden bastıran yağışlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Sivas’ta kuvvetli sağanak yağış etkili oldu

Sivas’ta kuvvetli sağanak yağış etkili oldu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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