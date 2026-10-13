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Trabzonspor KuPS maçına hazırlanıyor

Trabzonspor, Konferans Ligi 1. hafta KuPS deplasmanına hazırlanıyor; Thomas Reis yönetiminde tesislerdeki taktik idmanlar ve yolculuk programı netleşti.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Trabzonspor KuPS maçına hazırlanıyor

Hazırlıklar ve idman detayları:

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 1. hafta maçında Finlandiya temsilcisi KuPS ile oynayacağı karşılaşma öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı.

Günlük program kapsamında futbolcular, antrenmana ısınma hareketlarıyla başladı; ardından rondo ve taktik uygulamalara ağırlık verildi. Bordo-mavililer, takım organizasyonu ve maç temposuna yönelik çalışmaları tamamlayarak yarınki son antrenmanla hazırlıkları bitirecek.

Taktik çalışma ve plan:

Reis yönetimindeki idmanda takım, kısa pas ve pozisyon yerleşimleri üzerine yoğunlaştı. Teknik ekip, hem savunma hem de hücum düzenlerinde maçın karakterine uygun varyasyonlar üzerinde durdu. Hazırlıkların son ayağı olarak yarın saat 19.00'da yapılacak antrenmanla final prova gerçekleştirilecek.

Finlandiya yolculuğu ve basın programı:

Trabzonspor, KuPS maçı için yarın saat 11.15'te Trabzon'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Tampere'ye hareket edecek. Karşılaşmanın oynanacağı Tammela Stadyumu'nda yarın saat 18.30'da Teknik Direktör Thomas Reis ve aday kadrodan bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

Basın toplantısının ardından bordo-mavililerin saat 19.00'da gerçekleştireceği antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak. Kulüp, programı bu şekilde netleştirerek maç öncesi hazırlıkları tamamlamayı hedefliyor.

TRABZONSPOR, UEFA KONFERANS LİGİ&#039;NDE DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI KUPS MAÇI HAZIRLIKLARINI...

TRABZONSPOR, UEFA KONFERANS LİGİ'NDE DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI KUPS MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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