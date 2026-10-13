Muhtarlarla seferberlik: Akçakoca kahverengi kokarcaya karşı harekete geçti

Akçakoca'da kahverengi kokarcaya karşı ortak mücadele

Akçakoca Kaymakamlığı önünde düzenlenen programda, fındık üreticilerinin kabusu haline gelen kahverengi kokarca zararlısına karşı geniş kapsamlı mücadele için ilk adım atıldı. Toplantıda mahalle ve köy muhtarlarına ilaç dağıtımı yapıldı, zararlının üretime verdiği zararlar ve mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

kaymakamın sunumu ve dağıtım:

Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, program sırasında kahverengi kokarca ile mücadeleye ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından muhtarlara, sahada kullanılmak üzere ilaç temin edildi ve uygulamada koordinasyon sağlanmasının önemi vurgulandı.

muhtarlar ve üreticilerin rolü:

Dağıtılan ilaçlarla birlikte mahalle ve köylerde koordineli bir çalışma yürütülmesi hedefleniyor. Muhtarların aktif rol alması planlanan organizasyonla, bireysel çabaların ötesinde kurumlar, muhtarlar ve üreticiler arasında iş birliği tesis edilmesi amaçlanıyor. Bu ortak yaklaşımın, Akçakoca ekonomisinin can damarı olan fındık üretimi için kritik önemde olduğu belirtildi.

Kaymakamlık önünde gerçekleştirilen programla kahverengi kokarcaya karşı ortak mücadelenin resmi olarak başlatıldığı açıklandı.

FINDIK ÜRETİCİLERİNİN KORKULU RÜYASI HALİNE GELEN KAHVERENGİ KOKARCA ZARARLISINA KARŞI AKÇAKOCA’DA GENİŞ KAPSAMLI MÜCADELE İÇİN DÜĞMEYE BASILDI. AKÇAKOCA KAYMAKAMLIĞI ÖNÜNDE DÜZENLENEN PROGRAMDA MUHTARLARA İLAÇ DAĞITILARAK ORTAK MÜCADELE İÇİN İLK ADIM ATILDI.