Dolar 49,3871 +0,04%
Euro 54,9826 -0,50%
Bist 12.148,35 -0,84%
Altın Gram 6.536,15 -1,46%
EUR/USD 1,1130 -0,66%
Brent Petrol 105,84 +0,14%
--°

Arnavutköy'de Alibey Deresi taştı, yollar sular altında kaldı

İstanbul'daki şiddetli yağışlar Arnavutköy Bolluca Mahallesi'ndeki Alibey Deresi'nin taşmasına neden oldu; yollar sular altında, bir araç mahsur kaldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Arnavutköy'de Alibey Deresi taştı, yollar sular altında kaldı

Arnavutköy'de Alibey Deresi taştı

İstanbul'da devam eden şiddetli yağış ve fırtına, Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan Alibey Deresi'nin taşmasına yol açtı. Derenin taşması sonucu bölgede bulunan yollar sular altında kaldı.

mahsur kalan araç ve yaşananlar:

Olayda bir araç suya kapılarak mahsur kaldı. Bölgedeki vatandaşlar ve sürücüler, yağışın ve yükselen suyun oluşturduğu koşullar nedeniyle zor anlar yaşadı.

bölgedeki etkiler ve günlük yaşam:

Yolların suyla kaplanması, yerel hareketliliği olumsuz etkiledi ve bölgedeki ulaşımda güçlükler oluştu. İstanbul genelinde devam eden yağışlı hava koşulları, yaşamı etkilemeyi sürdürüyor.

ARNAVUTKÖY’DE BULUNAN ALİBEY DERESİ YAĞMUR NEDENİYLE TAŞTI. YOLLAR SU ALTINDA KALIRKEN BİR ARAÇ...

ARNAVUTKÖY’DE BULUNAN ALİBEY DERESİ YAĞMUR NEDENİYLE TAŞTI. YOLLAR SU ALTINDA KALIRKEN BİR ARAÇ MAHSUR KALDI. VATANDAŞLAR VE SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zincirlikuyu alt geçidi suyla doldu, Beşiktaş'ta ulaşım aksadı
images

İnegöl'de iki yaşındaki Melis son yolculuğuna uğurlandı
images

Kent meydanı'nda tartışma kavgaya evrildi, polis müdahale etti
images

Şişli'de rögar taştı, Zincirlidere Caddesi göle döndü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehirli üreticilere sıvı gübre desteği için başvurular açıldı

Zincirlikuyu alt geçidi suyla doldu, Beşiktaş'ta ulaşım aksadı

İnegöl'de iki yaşındaki Melis son yolculuğuna uğurlandı

Karabük için yoğun yağış alarmı: vatandaşlara tedbir çağrısı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

94 yaşında gökyüzüne uzanan dede Babadağ'da ilk paraşüt deneyimini yaşadı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın