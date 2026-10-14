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Şişli'de rögar taştı, Zincirlidere Caddesi göle döndü

Şişli Zincirlidere Caddesi'nde etkili olan sağanak, rögarın taşmasına yol açtı; su fışkırdı, yollar göle döndü ve trafik yoğun olarak etkilendi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 17:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şişli'de rögar taştı, Zincirlidere Caddesi göle döndü

Şişli'de rögar taşması trafikte aksama yarattı

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış Şişli'yi de vurdu. Zincirlidere Caddesi'nde yağmur sularının birikmesi sonucu bazı rögarlar taşarak suyun yüzeye fışkırmasına neden oldu.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı:

Taşan rögarın çıktığı suyun fışkırma anı, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde rögar kapağından yoğun suyun yükseldiği ve bölgenin kısa sürede suyla dolduğu görülüyor.

Trafikte aksama ve vatandaşların durumu:

Yağış nedeniyle yolların göle dönmesi, cadde üzerinde trafik akışını olumsuz etkiledi; bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti ve trafik belirli süre kilitlendi. Vatandaşlar geçişlerde zor anlar yaşadı ve kısa süreli yoğunluk oluştu.

Olayla ilgili yetkili kurumların çalışma başlatıp başlatmadığına dair bir bilgi paylaşılmadı. Bölgedeki görüntüler, sağanak yağışın şehir içindeki etkisini gözler önüne serdi ve altyapıdaki hassas noktaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Zincirlidere Caddesi ve çevresindeki sürücüler ile yayaların, ani su birikintilerine karşı dikkatli olmaları gerektiği gözlemlendi.

Şişli&#039;de yağmurun etkisiyle rögar böyle taştı

Şişli'de yağmurun etkisiyle rögar böyle taştı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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