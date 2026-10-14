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Yurt odasında joystick sohbeti: öğrenciler konsol oyununda buluştu

Amatör Spor Haftası'nda Akçakoca Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen konsol oyunları etkinliği, üniversite öğrencilerine eğlence ve kaynaşma imkanı sundu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 17:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yurt odasında joystick sohbeti: öğrenciler konsol oyununda buluştu

Etkinliğin amacı ve katılım:

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gerçekleştirilen etkinlik, Amatör Spor Haftası kapsamında yapıldı. Akçakoca Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri bir araya gelerek etkinlik alanında vakit geçirdi ve bir buluşma zemini oluşturdu.

oyunlar ve sosyal etkileşim:

Yurtta kurulan konsol platformlarında öğrenciler çeşitli oyunlar oynadı; etkinlik boyunca eğlenceli anlar yaşandı ve katılımcılar arasında yeni iletişim kanalları oluştu. Organizasyon, gençlerin birlikte zaman geçirip kaynaşmasına olanak tanıdı.

yerel etkinliklerin önemi:

Böyle etkinlikler, Amatör Spor Haftası'nı farklı aktivitelerle zenginleştirirken öğrencilerin sosyal bağlarını güçlendirmeye katkı sağladı. Konsol oyunları buluşması, hem dinlenme hem de sosyalleşme açısından katılımcılara pratik bir alternatif sundu.

AMATÖR SPOR HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA AKÇAKOCA ERKEK ÖĞRENCİ YURDU’NDA KALAN ÜNİVERSİTE...

AMATÖR SPOR HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA AKÇAKOCA ERKEK ÖĞRENCİ YURDU’NDA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK KONSOL OYUNLARI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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