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Arnavutköy’de çatı yangını, mahalle dayanışması öne çıktı

Arnavutköy Merkez Mahallesi Ayşıl Sokak'ta çıkan çatı yangını rüzgarla bitişik çatıyı da sardı; 4 kişi dumandan etkilendi, mahalle halkı müdahale etti.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 19:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Arnavutköy’de çatı yangını, mahalle dayanışması öne çıktı

Olayın gelişimi:

Yangın, 17.00 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi Ayşıl Sokak’ta bir binanın çatı katında başladı. 5 katlı binanın çatı katında çıkan alevler, rüzgârın etkisiyle hızla büyüdü ve bitişikteki binanın çatısına sıçradı. Kısa sürede yoğun duman mahalleye yayıldı ve çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Tahliye ve müdahale:

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çatı katında ve üst katlarda yoğun duman nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar itfaiyenin merdivenli araçlarıyla kurtarıldı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve dumandan etkilenen 4 kişi çevredeki hastanelere sevk edildi. Ekipler yangının diğer yapılara sıçramasını önlemek için çalışmayı sürdürdü.

Mahalle dayanışması ve görüntüler:

Yangın sırasında mahallede panik yaşanırken, vatandaşlar yardım için seferber oldu. Bazı sakinler ellerinde su dolu bidon ve damacanalarla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ayrıca dar sokaklarda ilerlemeye çalışan itfaiye araçlarının geçişini sağlamak amacıyla mahalle sakinleri park halindeki otomobilleri elleriyle itip kaldırarak yolu açtı. Bu anlar hem cep telefonu hem de dron kamerasıyla kaydedildi; görüntülerde çatılardan yükselen alevler, mahalleye yayılan yoğun duman ve vatandaşların müdahale çabaları net biçimde görülüyor.

İtfaiye ekipleri yangının kontrol altına alınması ve çevredeki yapıların korunması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

ARNAVUTKÖY’DE 5 KATLI BİR BİNANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜYEREK...

ARNAVUTKÖY’DE 5 KATLI BİR BİNANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜYEREK BİTİŞİKTEKİ BİNANIN ÇATISINA SIÇRADI. ALEVLERİN SARDIĞI BİNADA MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR İTFAİYE EKİPLERİNİN MERDİVENLİ ARAÇLARIYLA KURTARILIRKEN, DUMANDAN ETKİLENEN 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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