Melikgazi'de yaya geçidinde tramvayla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza anı ve olay yeri

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı sırada Y.U. idaresindeki 38 ANM 722 plakalı motosiklet ile tramvay çarpıştı. Çarpışma sonucunda sürücü hafif şekilde yaralandı.

Müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı Y.U., yapılan müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

İnceleme ve soruşturma:

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından motosiklet tramvay yolundan kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili tüm detaylar kayıt altına alındı.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE YAYA GEÇİDİNDEN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN MOTOSİKLETLE TRAMVAYIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.