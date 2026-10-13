Dolar 49,3609 +0,00%
Euro 55,2792 +0,41%
Bist 12.250,68 +0,82%
Altın Gram 6.620,76 -0,45%
EUR/USD 1,1197 +0,32%
Brent Petrol 105,72 -0,87%
--°

Melikgazi'de yaya geçidinde tramvayla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kayseri Melikgazi'de yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan motosiklet, tramvayla çarpıştı; sürücü hafif yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 20:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Melikgazi'de yaya geçidinde tramvayla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza anı ve olay yeri

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı sırada Y.U. idaresindeki 38 ANM 722 plakalı motosiklet ile tramvay çarpıştı. Çarpışma sonucunda sürücü hafif şekilde yaralandı.

Müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı Y.U., yapılan müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

İnceleme ve soruşturma:

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından motosiklet tramvay yolundan kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili tüm detaylar kayıt altına alındı.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE YAYA GEÇİDİNDEN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN MOTOSİKLETLE TRAMVAYIN...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE YAYA GEÇİDİNDEN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN MOTOSİKLETLE TRAMVAYIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tünelde tek araç takla attı: Kozlu'da sürücü yaralandı
images

Aydın merkezli soruşturmada 15 kişiye işlem: Efeler, Kuşadası ve İzmir'de eş zam...
images

Manisa'da jandarmadan dört ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
images

Manisa'da araçta 57 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi ve iki şüpheli tutuklan...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bitlis adliyesi Ata bebek için sporla dayanışma başlattı

Aydın merkezli soruşturmada 15 kişiye işlem: Efeler, Kuşadası ve İzmir'de eş zamanlı operasyon

Manisa'da jandarmadan dört ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Manisa'da araçta 57 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi ve iki şüpheli tutuklandı

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi