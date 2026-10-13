Bağcılar'da sıkı denetim: 131 aranan şahıs yakalandı

Bağcılar'da bir haftalık denetimlerde aranan şüpheliler ve deliller ele geçirildi

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri ile Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu 05-11 Ekim 2026 tarihleri arasında yoğun denetimler gerçekleştirildi. Operasyonlarda çok sayıda kişi ve araç sorgulanarak aranan şahısların yakalanmasına odaklanıldı.

denetimlerin kapsamı ve uygulama:

Denetimler sırasında 54 bin 60 kişi sorgulanırken, eş zamanlı olarak 154 aracın kontrolü yapıldı. Operasyonlar, sokak devriyesi faaliyetleri ve Yunus timlerinin mobil denetimleriyle sürdürülerek şüpheli hareketler anında müdahale edilmesine olanak sağlandı.

ele geçirilen suç unsurları ve adli süreç:

Uygulamalar neticesinde 131 aranan şahıs yakalandı. Aramalar ve kontrollerde, 345 gram narkotik hap ile 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar ve ele geçirilen suç unsurlarıyla birlikte gerekli işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi.

Yetkililer, denetimlerin kamu güvenliğini sağlama ve organize suçla mücadele kapsamında düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti. Vatandaşların şüpheli durumları emniyete bildirmesinin, benzer operasyonların etkinliğini artırdığı vurgulandı.

BAĞCILAR’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE ARANAN 131 KİŞİ YAKALANIRKEN ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ.