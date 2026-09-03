Arnavutköy'de çayıra dökülen bozuk balıklar görüntüyle tespit edilip cezalandırıldı

olay ve ihbar:

Arnavutköy Dursunköy Mahallesi'nde bir kişi, ticari aracıyla bölgedeki çayırlık alana gelerek kasalar dolusu bozulmuş balığı araziye döktü. Onlarca balık ve plastik kasaların gelişigüzel bırakıldığı anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntüler, doğaya atılan atığın tespiti ve yetkililere bildirilmesiyle hızlı biçimde Arnavutköy Belediyesi ekiplerine ulaştı.

Vatandaşın kaydettiği görüntüler, olayın takip edilmesi ve sorumlunun bulunmasında belirleyici rol oynadı. Görüntülerde hem balıkların hem de kasaların çayıra bırakıldığı net şekilde görülüyordu.

inceleme ve idari işlem:

Arnavutköy Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, gelen ihbar üzerine görüntüleri inceleyerek ticari aracın plakasını tespit etti ve sürücünün kimliğine ulaştı. Yapılan denetim ve soruşturma sonucunda şahıs hakkında çevreyi kirletme suçundan işlem başlatıldı.

İşlemler neticesinde sorumluya, ilgili mevzuat gereğince 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri kapsamında 40 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, olayla bağlantılı ticari araç Arnavutköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü merkezi önüne getirildi ve gerekli tutanaklar düzenlendi.

Vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, hem balıkların çayıra dökülme anı hem de zabıta ekiplerinin tespit ettiği aracın getirildiği işlem anları yer aldı. Belediyenin yaptığı açıklamada, çevreyi kirleten davranışlara karşı duyarlı vatandaşların ihbarlarının takip edildiği ve yasal ölçütler çerçevesinde işlem yapıldığı vurgulandı.

ÇEVREYİ KİRLETTİĞİ BELİRLENEN ŞAHSA 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU KAPSAMINDA 40 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.