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Arnavutköy'de sabah mesaisi kazaya döndü: servis minibüsü kamyona çarptı

Arnavutköy'de saat 06.00'da servis minibüsü park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı; minibüsteki 12 kişiden 9'u hafif yaralandı, 8'i hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 08:19

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 08:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Arnavutköy'de sabah mesaisi kazaya döndü: servis minibüsü kamyona çarptı

Kaza ve ilk bilgiler

Arnavutköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında meydana gelen kazada, seyir halindeki 34 LHA 828 plakalı servis minibüsü, cadde üzerinde park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpma anında minibüste bulunan toplam 12 kişiden 9'u hafif şekilde yaralandı.

Olay yerinde müdahale:

Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılardan 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, bir kişi ise ayakta tedavi edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve kazayı hafif yaralanmalarla atlattıkları öğrenildi.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Polis ekipleri kazanın ardından Fatih Caddesi'nin Arnavutköy girişini trafiğe kapattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yetkililer kazanın nedenine ilişkin çalışmaları sürdürüyor.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY’DE SERVİS MİNİBÜSÜNÜN PARK HALİNDEKİ HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPMASI SONUCU...

İSTANBUL ARNAVUTKÖY’DE SERVİS MİNİBÜSÜNÜN PARK HALİNDEKİ HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 9 KİŞİ HAFİF BİR ŞEKİLDE YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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