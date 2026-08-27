Asar deresi kıyısında 10 dönümlük yaşam ve eğitim alanı hazırlanıyor

Düzce Belediyesi, şehir merkezindeki kent dokusunu güçlendirecek sosyal yatırımlarına bir yenisini ekliyor. Eski kokoreççiler çarşısı olarak bilinen ve 23 Nisan Parkının batı yakasında yer alan alanda hayata geçirilecek Asar Değerler ve Gençlik Merkezi projesinin hazırlıkları tamamlandı, zemin etüdü başladı.

projenin kapsamı:

Toplam 10 bin metrekarelik alana planlanan çalışmada, ortak kullanım yapıları toplam 700 metrekare inşaat alanına sahip iki birbirine bağlı yapı olarak tasarlandı. Projede; kapalı oturma alanları, eğitim amaçlı sınıflar, çok amaçlı konferans salonu, mescid ve kişisel ihtiyaç alanları yer alacak. Ayrıca mevsimsel geçişlere uygun yarı açık ortak kullanım alanları planlanırken, yapının çevresinde yoğun ağaçlandırma ve yürüyüş yolları öngörülüyor.

kentsel bütünlük ve sosyal fayda:

Belediye yetkilileri proje alanını, Asar Kemer Park, 23 Nisan Parkı ve Kahvaltı Evi ile Yahya Kemal Köşkü Kütüphanesi gibi mevcut yatırımların tamamlayıcısı olarak değerlendiriyor. Bu yaklaşım, bölgedeki sosyal alanların birbirini destekleyen bir ağ oluşturmasını hedefliyor. Proje bittiğinde, çocuklar eğitim, gençler etkinlik ve sosyalleşme, aileler ise dinlenme ve kamusal kullanım için yeni bir mekan kazanacak.

Projenin uygulama aşamasına geçilmeden önce İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı çalışma yürütüldü; proje sorumlularından Kalender Aydın ile yapılan değerlendirmelerin ardından Başkan Dr. Faruk Özlü hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Başkan Özlü, projeyi şehrin güneyinde yeni yaşam alanları oluşturma ve mevcut yatırımları bütünleştirme amacıyla konumlandırdıklarını belirtti ve alan için yakında isim önerileri alınacağını söyledi.

İnşaat öncesi başlayan zemin etüdü çalışmaları tamamlandıkça, projenin bir sonraki adımı olan uygulama sürecine ilişkin takvim ve izin çalışmaları yürütülecek. Belediye, inşaat alanının toplam parselin onda biri kadar olacak şekilde planlandığını ve geriye kalan arazinin yeşil alan olarak düzenleneceğini vurguluyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin yaşam kalitesinin ve sosyal donanımının artması, Asar Deresi çevresindeki kentsel dönüşüm ve rekreasyon projelerine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

DÜZCE BELEDİYESİ, ESKİ KOKOREÇÇİLER ÇARŞISI OLARAK BİLİNEN, 23 NİSAN PARKI’NIN BATI YAKASINDA BULUNAN ALANDA İNŞA EDİLECEK ASAR DEĞERLER VE EĞİTİM MERKEZİ PROJE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI. BİRBİRİ İLE BAĞLANTILI İKİ YAPIDAN OLUŞAN VE TOPLAM 700 METREKARE İNŞAAT ALANINA SAHİP OLACAK PROJE İÇİN ZEMİN ETÜDÜ BAŞLADI.