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Vergi dairesinin yeni adresi belli oldu: Cemal Delibaş Mersin il müdürlüğüne atandı

Cemal Delibaş, Karadeniz Ereğli Vergi Dairesi Müdürlüğü görevinden Mersin İl Vergi Dairesi Müdürü olarak atandı; Ereğli için yeni isim yakında açıklanacak.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:34

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Vergi dairesinin yeni adresi belli oldu: Cemal Delibaş Mersin il müdürlüğüne atandı

Atama kararı ve son durum:

Cemal Delibaş, yayımlanan atama kararı kapsamında Mersin İl Vergi Dairesi Müdürü olarak görevlendirildi. Bir süredir Karadeniz Ereğli'de Vergi Dairesi Müdürlüğü görevini yürüten Delibaş'ın yeni görevine başlaması bekleniyor.

Ereğli'de süreç nasıl ilerleyecek:

Delibaş'ın Mersin'e atanmasının ardından Ereğli Vergi Dairesi Müdürlüğü için yapılacak yeni görevlendirmenin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Kurum içi düzenlemeler ve görev teslim süreci netleştikçe resmi duyurular artacak.

Mersin görevinde öncelikler:

Atama, yerel vergi idaresi organizasyonunda değişiklik anlamına geliyor; bu süreçte hizmet sürekliliği ve görev tesliminin sorunsuz gerçekleşmesi öncelik olacak. Yeni müdürün göreve başlamasıyla birlikte, ilgili idarelerin iş takibi ve vatandaş hizmetlerinde aksama yaşanmaması hedefleniyor.

CEMAL DELİBAŞ

CEMAL DELİBAŞ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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