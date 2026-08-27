Atatürk Üniversitesi sanatla geleceğe hazırlıyor: özel yetenek sınavları devam ediyor

Atatürk Üniversitesi yeni yetenekleri bekliyor

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için düzenlenen özel yetenek sınavları kapsamında genç sanatçı adaylarını kabul etmeye devam ediyor. Başvurular 31 Ağustos 2026 tarihine kadar sadece Atatürk Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden çevrim içi yapılabiliyor. Sınavlar 1-3 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve adaylar, seçtikleri alanlarda yeteneklerini sergileyecekler.

Hangi bölümler ve alanlar açık:

Güzel Sanatlar Fakültesi, adaylara geniş bir yelpazede eğitim imkânı sunuyor. Eğitim verilecek ana alanlar arasında Geleneksel Türk Sanatları, Grafik Sanatlar, Heykel, Resim, Sahne Tasarımı, Seramik, Tekstil ve Moda Tasarımı, Müzikoloji, Oyunculuk ve Yazarlık yer alıyor. Plastik Sanatlar Grubu içinde ise Geleneksel Türk Sanatları (Halı-Kilim ve Tezhip), Grafik Sanatlar, Heykel, Resim, Sahne Tasarımı, Seramik ile Tekstil ve Moda Tasarımı bölümleri bulunuyor.

Başvuru şartları, tercih ve sınav takvimi:

Başvurular kılavuzda belirtilen usule göre yalnızca OBS üzerinden alınmakta olup, başvuru yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 2026-TYT’den en az 150 puan almış olmak gerekiyor. Adaylar, tercih edilebilecek programlar arasında formatları farklı olan Plastik Sanatlar Grubu, Müzikoloji Bölümü, Oyunculuk Ana Sanat Dalı ve Yazarlık Ana Sanat Dalı arasından en fazla beş tercih yapabilecekler.

Sınav takvimi fakülte planlamasına göre şu şekilde belirlenmiştir: Plastik Sanatlar Grubu sınavları 1-2 Eylül 2026 tarihlerinde, Müzikoloji ve Sahne Sanatları alanlarının sınavları ise 2-3 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Rektörün çağrısı:

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, gençleri yeteneklerini geliştirmeye davet ederek, sanat eğitiminin kişisel ve mesleki gelişim için önemine dikkat çekti. Rektör Hacımüftüoğlu, "Çizginize, yazınıza, kurgunuza, sesinize, sözünüze, hayal gücünüze ya da başka becerilerinize güveniyorsanız bu fırsatı kaçırmayın. Yeteneklerinizi ve fırsatı ertelemeyin. Belki de bugün vereceğiniz başvuru kararı, yarın hayatınızın yönünü değiştirecek bir yolculuğun başlangıcı olacak" dedi.

Hacımüftüoğlu ayrıca, "Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak sanatın farklı alanlarında kendini keşfetmek, geliştirmek, üretmek ve geleceğini sanatla kurmak isteyen bütün gençleri 1-3 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz özel yetenek sınavlarına davet ediyorum. Sınavlarımız için başvurular 31 Ağustos’a kadar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Adayların başvuru ve sınav sürecine ilişkin ayrıntılı bilgiye üniversitenin ilgili başvuru sistemi ve özel yetenek sınav kılavuzundan ulaşmaları önem taşıyor.

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVLARI İÇİN BAŞVURULAR 31 AĞUSTOS 2026 TARİHİNE KADAR DEVAM EDİYOR. SANATIN FARKLI DİSİPLİNLERİNDE EĞİTİM ALMAK İSTEYEN ADAYLAR, 1-3 EYLÜL 2026 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK SINAVLARDA YETENEKLERİNİ ORTAYA KOYACAK.