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İnegöl'ün dağcıları Aladağlar'da Emler ve Karasay zirvelerine tırmandı

İnegöl Belediye Spor Kulübü dağcıları, mihmandar antrenör Bülent Aktaş liderliğinde Aladağlar'da Emler (3.723 m) ve Karasay (3.560 m) zirvelerine tırmandı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İnegöl'ün dağcıları Aladağlar'da Emler ve Karasay zirvelerine tırmandı

30 Ağustos anısına planlanan üç günlük tırmanış başarıyla tamamlandı

İnegöl Belediye Spor Kulübü dağcılık branşı sporcuları, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Niğde Aladağlar bölgesinde planlanan zirve faaliyetini gerçekleştirdi. Ekibin tamamı, kulüp mihmandar antrenörü Bülent Aktaş yönetiminde hareket etti ve faaliyet başarıyla sonlandı.

rota ve zirve detayları:

Toplam 7 sporcu ile yola çıkan ekip, ilk gün sabah saat 05.00'te Niğde'ye vararak Demirkazık dağ evinde araç değişimi yaptı. Karayalak kamp alanına ulaşan ekip, saat 07.00'de tırmanışa başladı ve öğleden sonra saat 15.00'te tam kadro olarak Emler Zirve (3.723 m)'ye ulaştı. Zirve dönüşünde saat 17.00'de yaklaşık 3.200 m rakımdaki göller bölgesindeki kamp alanına yerleşildi.

kampta antrenman ve ikinci zirve:

İkinci gün kampta dinlenme ve hafif antrenmanlarla geçirildi; ekip gün içinde çevredeki küçük tepelere çıkış yaparak kondisyonu korudu. Üçüncü gün sabah 06.00'da kamptan hareket eden dağcılar, planlanan ikinci tırmanış olan Karasay Zirve (3.560 m) faaliyetini tamamladıktan sonra rotayı İnegöl'e çevirdi.

Faaliyet, hem teknik hem de dayanıklılık açısından bölge koşullarına uygun şekilde yürütüldü; ekip, belirlenen programı eksiksiz uygulayarak güvenli bir dönüş sağladı. Organizasyon, kulübün yüksek irtifa çalışmaları kapsamında yürüttüğü düzenli antrenman ve planlama disiplininin bir göstergesi oldu.

İNEGÖL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DAĞCILIK BRANŞI SPORCULARI, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KAPSAMINDA NİĞDE...

İNEGÖL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DAĞCILIK BRANŞI SPORCULARI, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KAPSAMINDA NİĞDE ALADAĞLAR ZİRVELERİNE TIRMANIŞ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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