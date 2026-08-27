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Sivaslı atıcılardan Zafer Kupası'nda 3 madalya

Samsun'da düzenlenen Trap 30 Ağustos Zafer Kupası'nda Sivaslı atıcılar genç kadınlarda altın ve gümüş, takımda bronz madalya kazandı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:33

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sivaslı atıcılardan Zafer Kupası'nda 3 madalya

Sivaslı atıcılardan Samsun'da madalya gururu

Samsun Çarşamba Belediyesi Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen Trap 30 Ağustos Zafer Kupası müsabakalarında Sivas'ı temsil eden sporcular başarılı sonuçlarla döndü. Organizasyona Samsun, Sivas, Giresun, Tokat, Çorum ve Ankara'dan toplam 35 sporcu katıldı; Sivas'ı ise dört sporcu temsil etti.

yarışmanın katılımcı profili:

Turnuva bölgesel düzeyde geniş bir katılım sağlarken, yarışmalar ekip ve bireysel kategorilerde yapıldı. Sivas ekibi, turnuvaya gönderdiği dört sporcu ile hem genç kategoride hem de takım sınıflandırmasında iddialı bir görüntü verdi.

sivaslı sporcuların dereceleri:

Genç kadınlar kategorisinde Sivas'ı başarıyla temsil eden Göksu Soyüyüce altın madalyanın sahibi oldu; bir diğer Sivaslı sporcu Elif Naz Demir ise gümüş madalya kazanarak podyuma çıktı. Takım klasmanında ise Veysel Demir, Erkan Kalkan ve Göksu Soyüyüce üçlüsü bronz madalya elde etti. Büyük erkekler kategorisinde mücadele eden Erkan Kalkan ise yarışmayı dördüncü sırada tamamladı.

Bu sonuçlar, Sivas spor camiası için hem bireysel hem de takım bazında memnuniyet yarattı; elde edilen madalyalar kentte spor başarısının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

SAMSUN’DA DÜZENLENEN TRAP 30 AĞUSTOS ZAFER KUPASI’NDA SİVAS’I TEMSİL EDEN SPORCULAR, GENÇ KADINLAR...

SAMSUN’DA DÜZENLENEN TRAP 30 AĞUSTOS ZAFER KUPASI’NDA SİVAS’I TEMSİL EDEN SPORCULAR, GENÇ KADINLAR VE TAKIM KATEGORİLERİNDE ELDE ETTİKLERİ DERECELERLE KENTE MADALYA GURURU YAŞATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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