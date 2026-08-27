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Şaphane'de İlyas Ercan Aslan'ın anısı kabri başında yad edildi

27 Ağustos 1989'de Siirt'in Eruh kırsalında şehit düşen P. Er. İlyas Ercan Aslan, Şaphane'deki kabri başında Kaymakam Davut Boztaş ve yakınlarıyla dualarla anıldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 14:17

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şaphane'de İlyas Ercan Aslan'ın anısı kabri başında yad edildi

anma töreni kabri başında gerçekleşti:

27 Ağustos 1989 tarihinde Siirt’in Eruh ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan P. Er. İlyas Ercan Aslan, vefatının sene-i devriyesinde Kütahya'nın Şaphane ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

dua ve anma programı:

Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş'ın da katıldığı kabir ziyaretinde, şehit askerin mezarına gül bırakıldı. Din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak, başta İlyas Ercan Aslan olmak üzere tüm şehit ve gaziler için dualar edildi.

aileye taziye ziyareti:

Program kapsamında şehit askerin ailesi ziyaret edilerek başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi. Anma etkinliği, katılımcıların duaları ve yapılan ziyaretlerle tamamlandı.

ŞAPHANE’DE ŞEHİT İLYAS ERCAN ASLAN KABRİ BAŞINDA ANILDI

ŞAPHANE’DE ŞEHİT İLYAS ERCAN ASLAN KABRİ BAŞINDA ANILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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