Şaphane'de İlyas Ercan Aslan'ın anısı kabri başında yad edildi

anma töreni kabri başında gerçekleşti:

27 Ağustos 1989 tarihinde Siirt’in Eruh ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan P. Er. İlyas Ercan Aslan, vefatının sene-i devriyesinde Kütahya'nın Şaphane ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

dua ve anma programı:

Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş'ın da katıldığı kabir ziyaretinde, şehit askerin mezarına gül bırakıldı. Din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak, başta İlyas Ercan Aslan olmak üzere tüm şehit ve gaziler için dualar edildi.

aileye taziye ziyareti:

Program kapsamında şehit askerin ailesi ziyaret edilerek başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi. Anma etkinliği, katılımcıların duaları ve yapılan ziyaretlerle tamamlandı.

ŞAPHANE’DE ŞEHİT İLYAS ERCAN ASLAN KABRİ BAŞINDA ANILDI