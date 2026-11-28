Asgari ücrette ortak komisyon önerisi gündemde

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (HİZMET-İŞ) Başkanı Mahmut Arslan, HİZMET-İŞ'in 15. Olağan Genel Kurulu'nda üç konfederasyonun ortak hareket ederek asgari ücret tespit mekanizmasını yeniden düzenleme çağrısında bulundu. Arslan, kongrunun Türkiye ile bölgenin ekonomik ve siyasi açıdan zorlu bir döneme denk geldiğini; bu koşulların sendikanın hedef ve mücadele yöntemlerini etkilediğini söyledi.

52 günlük ilave tediye talebi:

Arslan, belediyelere bağlı personel AŞ şirketlerinde çalışan yüz binlerce işçinin 52 günlük ilave tediye hakkından yararlanamadığını vurguladı. Taşeron sisteminin kaldırılmasının ardından bu çalışanların mevzuata göre ilave tediye alması gerektiğini ancak Yargıtay kararları nedeniyle ödemenin yapılmadığını belirten Arslan, konuyla ilgili dava sürecinin sürdüğünü ve acil bir yasal düzenleme gerektiğini ifade etti. Arslan, kamuda alan işçilerin aldığı 52 günlük ilave tediyenin, sermayesinin yüzde 100'ü belediyeye ait personel AŞ şirketlerinde çalışanlara da ödenmesini talep etti.

Ayrıca belediye şirketlerinin Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) kapsamı dışında bırakılmaması gerektiğini söyleyen Arslan, önceki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bu konuda mutabakata varıldığını ancak sürecin tamamlanamadığını aktardı. Arslan, 696 sayılı KHK'den doğan sorunların sürdüğünü, düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesini ve eksikliklerin giderilmesi için yasal değişiklik gerektiğini belirtti.

asgari ücrette ortak model ve müzakere çağrısı:

Asgari ücretin belirlenmesi sürecine ilişkin eleştirilerini yineleyen Arslan, HAK-İŞ'in kuruluşundan bu yana Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mevcut yapısına itiraz ettiğini bildirdi. Arslan, 50 yıl sonra TÜRK-İŞ ile bir noktaya gelindiğini ancak bir adım daha atılması gerektiğini belirterek, "Geliniz üç konfederasyon ortak bir asgari ücret tespit komisyonu modeli koyalım" çağrısını yineledi. Arslan, modelin sadece yapı ile sınırlı kalmayıp komisyonun karar alma süreçlerinin içeriğinin de konuşulmasını önerdi ve Disk ile Ergun Atalay'a da çağrı yaptı.

Arslan, asgari ücrette tarafların müzakereye açık olması gerektiğini vurgulayarak, işçi temsilinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.