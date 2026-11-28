Kepez'te çiftliğe giren kurtun saldırısı kamerada

Olay, yaklaşık iki hafta önce sabaha karşı Konya'nın Emirgazi ilçesi Kepez mevkisinde, Bekir Kaymak'a ait çiftlikte meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki tel örgüyü aşan 3 kurtun ağıla girdiği görülüyor.

Görüntülerde neler var:

Kayıtlarda kurtlardan ikisinin çiftlikteki iki köpeği koyunların bulunduğu alandan uzaklaştırdığı, diğer kurdun ise sürünün arasına girerek bir koyunu yakalayıp telef ettiği anlar yer alıyor. Olay, gün ağarmasıyla ortaya çıktı.

Çiftlik sahibinin açıklaması:

Çiftlik sahibi Bekir Kaymak, iki kurtun köpekleri başka tarafa çektiğini, köpeksiz kalan bölüme tellerin üstünden atladığı değerlendirilen diğer kurdun girip bir koyunu telef ettiğini söyledi. Kaymak, köpeklerden birinin erken dönmesinin olayın daha da büyümesini önlediğini belirterek üreticilere dikkat çağrısı yaptı.

Gözlemler ve sonuç:

Görüntülerde koyunun saldırıdan kurtulamadığı, çiftlikteki atın ise panikle sağa sola hareket ettiği anlar bulunuyor. Olayda bir koyun telef olurken, üreticilerin güvenlik önlemlerini gözden geçirmesi gerektiği not edildi.

Çiftliğe giren kurt koyunu telef etti: O anlar kamerada