ASKİ’den yeni su kaynakları için yoğun sondaj seferberliği

ASKİ kent genelinde su altyapısını güçlendiriyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen altyapı yatırımları çerçevesinde Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri, kent genelinde yeni su kaynakları oluşturmak amacıyla sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla mevcut su kapasitesi güçlendirilirken, özellikle yaz aylarında artan tüketime karşı kentin su ihtiyacına katkı sağlanması hedefleniyor.

Sondaj çalışmaları ve hedefleri:

ASKİ ekipleri, Aydın’ın farklı noktalarında yapılan sondajlarla potansiyel su kaynaklarını tespit ediyor ve çıkan sonuçlara göre altyapı yatırımlarını planlıyor. Bu çalışmalar, şehir şebekesinin dayanıklılığını artırmayı, kuraklık dönemlerinde kesinti riskini azaltmayı ve uzun vadede sürdürülebilir su yönetimine zemin hazırlamayı amaçlıyor. Ekiplerin saha çalışmaları, mevcut şebeke kapasitesinin güçlendirilmesine doğrudan katkı veriyor.

Başkan Çerçioğlu’nun değerlendirmesi:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yatırımların aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, "Aydınımızın bugününü olduğu kadar geleceğini de düşünerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ASKİ ekiplerimiz kentimizin su kaynaklarını güçlendirmek için gece gündüz sahada. 17 ilçemizin tamamında, her noktada hizmet üretmeye, yatırımlarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar da yapılan sondaj ve altyapı çalışmalarının yaz dönemindeki su talebini karşılamaya yardımcı olduğu için Başkan Çerçioğlu ve ekiplere teşekkür etti.

ASKİ’NİN SONDAJ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR