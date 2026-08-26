Fethiye'de 100 ton yakıt ikmali yapılan Elements megayatı dikkat çekti

Fethiye iskelesinde Elements megayatı demirledi

Suudi iş insanı Fahad Mohammed Saleh Al Athel sahibi olduğu belirtilen 80 metrelik süper yat Elements, Fethiye iskelesine yanaşarak yaklaşık 100 ton (100 bin litre) akaryakıt ikmali gerçekleştirdi. Yatta Al Athel’in bulunup bulunmadığı öğrenilemedi; iskelenin çevresi ise yerel halk ve meraklılarla hareketlendi.

ikmal süreci ve yerel hareketlilik:

Yetkililer, yakıtın İzmir Aliağa kaynaklı tankerlerden getirildiğini ve transfer öncesinde yapılan kontrollerin ardından ikmal işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. İkmal için ödenen meblağın yaklaşık 5,5 milyon TL civarında olduğu belirtildi. İkmal devam ederken yat görevlileri gün boyu temizlik ve bakım çalışmaları yürüttü; megayadaki personel hareketliliği dikkat çekti. Yatın Fethiye'den sonraki rotası hakkında bilgi paylaşılmadı.

yatın yapısı, kapasitesi ve mülkiyet geçmişi:

Elements, 2017'de Türk tersanesi Yachtley tarafından inşa edilip teslim edildi ve Türkiye'de yapılmış en büyük özel süper yat projeleri arasında gösteriliyor. Proje ilk etapta farklı bir müşteri için başlatıldı, daha sonra Fahad Al Athel tarafından devralındı; Al Athel'in yatın boyut ve tasarımında değişiklikler yaptırarak projeyi kendi ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirdiği bilgisi verildi. Çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip yat, 24 misafir ve 29 mürettebat kapasitesine sahip olup yüzme havuzu, spa merkezi, plaj kulübü, helikopter pisti, geniş güneşlenme alanları ve çeşitli eğlence bölümlerini barındırıyor. Güncel piyasa değerinin yaklaşık 125 milyon dolar civarında olduğu kaydedildi. Sahibinin ise Suudi Arabistan merkezli Fal Holding'in kurucusu ve başkanı olarak tanınan Fahad Al Athel olduğu tekrarlandı.

SUUDİ MİLYARDERİN 125 MİLYON DOLARLIK MEGA YATI FETHİYE'DE 100 TON AKARYAKIT ALDI