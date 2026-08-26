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Hacılar'da 700 metrelik güzergahta 1.450 ton asfalt serimi tamamlandı

Yukarı Mahalle Çarık Caddesi'nin 700 metrelik bölümüne Kayseri Büyükşehir ile ortak çalışmayla 1.450 ton asfalt serildi; ulaşım konforu artırıldı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 17:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Hacılar'da 700 metrelik güzergahta 1.450 ton asfalt serimi tamamlandı

Hacılar'da 700 metrelik güzergahta 1.450 ton asfalt serimi tamamlandı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe genelinde sürdürülen yol ve üstyapı çalışmaları kapsamında Yukarı Mahalle Çarık Caddesi'ndeki asfalt uygulamasının tamamlandığını duyurdu. Yapılan müdahalenin, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik planlı çalışmaların bir parçası olduğu belirtildi.

çalışmanın kapsamı:

Altyapısı yenilenen Çarık Caddesi'nin otobüs son durağına kadar olan 700 metrelik bölümüne Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 1.450 ton asfalt serildi. Yetkililer, altyapı düzenlemeleri tamamlandıktan sonra uygulanan asfalt tabakasının güzergâhı daha güvenli ve konforlu hale getirdiğini vurguladı.

Başkan Özdoğan, çalışmalarla ilgili olarak, "Yukarı Mahalle Çarık Caddemizin otobüs son durağına kadar olan 700 metrelik bölümünde asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Altyapının tamamlanmasının ardından Kayseri Büyükşehir Belediyemiz tarafından bölgemize 1.450 ton asfalt serildi. Böylece önemli bir güzergâhımızı daha güvenli ve konforlu hale getirerek hemşehrilerimizin hizmetine sunduk." diye konuştu.

iş birliği ve gelecek planları:

Hacılar Belediyesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasındaki koordineli çalışma, ilçeye yönelik altyapı ve üstyapı yatırımlarının hız kazanmasını sağladı. Başkan Özdoğan, destekleri için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederken, sahada çalışan ekiplerin özverisine de şükranlarını iletti.

Belediye yetkilileri, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan diğer noktalarda da yol çalışmalarının devam edeceğini, ulaşıma yönelik yatırımların planlı şekilde sürdürülerek Hacılar'ın ulaşım standardının yükseltileceğini bildirdi.

HACILAR BELEDİYE BAŞKANI BİLAL ÖZDOĞAN, İLÇE GENELİNDE SÜRDÜRÜLEN YOL VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI...

HACILAR BELEDİYE BAŞKANI BİLAL ÖZDOĞAN, İLÇE GENELİNDE SÜRDÜRÜLEN YOL VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YUKARI MAHALLE ÇARIK CADDESİ’NDE ASFALT ÇALIŞMALARININ TAMAMLANDIĞINI BELİRTEREK, HACILAR’IN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN KARARLILIKLA DEVAM ETTİĞİNİ SÖYLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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