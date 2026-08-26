Dolar 48,1122 +0,07%
Euro 56,0829 -0,17%
Bist 14.610,92 +0,95%
Altın Gram 7.195,29 -0,91%
EUR/USD 1,1655 -0,17%
Brent Petrol 86,78 -0,56%
--°

İhsangazi'de yaralı şahin doğa koruma ekiplerine teslim edildi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir vatandaşın bulduğu yaralı olduğu değerlendirilen şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilip tedaviye alındı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 20:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

İhsangazi'de yaralı şahin doğa koruma ekiplerine teslim edildi

Olayın gelişimi:

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan, şahin olduğu değerlendirilen kuş, ilk tespitlerin ardından aracına alındı. Vatandaş, kuşu yetkililere ulaştırmak üzere harekete geçti.

Buluntu kuş, teslim işlemi için Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine verildi. Kurum ekipleri kuşu teslim aldıktan sonra gerekli kayıt ve değerlendirme prosedürlerini başlattı.

Tedavi süreci:

Yetkililerce alınan kuş, yapılan değerlendirme ve müdahalelerin ardından tedavi altına alındı. Kurumun veteriner ve bakım birimleri tarafından takip ve bakım süreçleri yürütülecektir.

KASTAMONU&#039;NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE BİR VATANDAŞ TARAFINDAN YARALI HALDE BULUNAN KUŞ TEDAVİ ALTINA...

KASTAMONU'NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE BİR VATANDAŞ TARAFINDAN YARALI HALDE BULUNAN KUŞ TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sungurlu yeni bir buluşma noktası kazanıyor: Çorum FK Sokağı 30 Ağustos'ta hizme...
images

Hacılar'da 700 metrelik güzergahta 1.450 ton asfalt serimi tamamlandı
images

Sındırgı'da yol yenileme çalışması kaldırımlardaki akasya ağaçlarını yerinden sö...
images

Düziçi'nde yerli ayçiçeği denemeleri hasatla sonuçlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eyüpsultan operasyonu: yurt dışına silah sevkiyatını alıcı kılığına giren jandarma engelledi

Çerçioğlu'ndan Nazilli provokasyonuna tepki: güçlü Türkiye vizyonundan vazgeçmeyeceğiz

Kumlubel Parkı'nda döner bıçağıyla yaralama: şüpheli gözaltına alındı

Çorum FK Beşiktaş sınavı öncesi performans ölçümlerine ağırlık verdi

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı