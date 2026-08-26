İhsangazi'de yaralı şahin doğa koruma ekiplerine teslim edildi

Olayın gelişimi:

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan, şahin olduğu değerlendirilen kuş, ilk tespitlerin ardından aracına alındı. Vatandaş, kuşu yetkililere ulaştırmak üzere harekete geçti.

Buluntu kuş, teslim işlemi için Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine verildi. Kurum ekipleri kuşu teslim aldıktan sonra gerekli kayıt ve değerlendirme prosedürlerini başlattı.

Tedavi süreci:

Yetkililerce alınan kuş, yapılan değerlendirme ve müdahalelerin ardından tedavi altına alındı. Kurumun veteriner ve bakım birimleri tarafından takip ve bakım süreçleri yürütülecektir.

KASTAMONU'NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE BİR VATANDAŞ TARAFINDAN YARALI HALDE BULUNAN KUŞ TEDAVİ ALTINA ALINDI.