Giresun'da altyapı sonrası üç kilometrelik asfalt atağı

Giresun Belediyesi, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan cadde ve sokaklarda kapsamlı bir üstyapı yenileme programı başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 3 kilometrelik asfalt serimi planlandı ve uygulamaya kondu.

Çalışma yapılan noktalar:

Program dahilinde Orhan Yılmaz Caddesi, Cemal Gürsel Caddesi, İnönü Caddesi, Kabacakuz Sokak ve Kanuni Sokak öncelikli olarak asfaltlandı. Altyapı işleri tamamlanan bu bölgelere üstyapı müdahaleleri hızla uygulanırken, yol zemininde kazı ve zemin düzenlemeleri tamamlanıp sıcak asfalt serimine geçildi.

Başkan Köse'nin değerlendirmesi:

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, ekiplerden düzenli bilgi alarak çalışmaları yakından takip ediyor. Köse, altyapı çalışmalarının ardından kapsamlı asfalt yenileme sürecini başlattıklarını belirterek: "Şimdi de sıcak asfalt serim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte bölgede trafik yoğunluğu yaşandı, vatandaşlarımız ve esnafımız zaman zaman zorluklarla karşılaştı. Ancak şehrimizin altyapısını yenilemek, yollarımızı daha sağlam ve kullanışlı hale getirmek için bu süreci hep birlikte göğüsledik" dedi.

Belediye yetkilileri, hava koşullarına bağlı olarak programda esneklik sağlanabileceğini, çalışmaların güvenlik ve ulaşılabilirlik önceliğiyle sürdürüleceğini vurguladı. Ekipler, iş makineleri ve malzemenin sahada koordineli kullanılmasına dikkat ediyor.

Beklenen etkiler:

Yetkililer yenilenen yolların ulaşımda rahatlama sağlayacağını, trafik akışını iyileştireceğini ve esnafın günlük faaliyetlerini kolaylaştıracağını belirtiyor. Başkan Köse sözlerini: "Bu süreçte gösterdikleri sabır, anlayış ve duyarlılık için tüm hemşehrilerime ve kıymetli esnafımıza gönülden teşekkür ediyorum. Her çalışma bir emek, her yatırım Giresun’umuzun geleceğine atılan bir adımdır" şeklinde sürdürdü.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, altyapı çalışmaları tamamlanan diğer cadde ve sokaklarda da ihtiyaçlar doğrultusunda asfalt yenileme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

GİRESUN BELEDİYESİ, ALTYAPI ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HASAR GÖREN CADDE VE SOKAKLARDA ASFALT YENİLEME ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.