Barış ittifakı: Özpınar ve Kaya aileleri Yenişehir'de uzlaştı

barış buluşması yenişehir'de gerçekleşti:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Emin Ay, Özpınar ve Kaya aileleri arasındaki husumetin sonlandırılması amacıyla düzenlenen barış buluşmasına katıldı. Program, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde gerçekleştirildi ve buluşmanın asıl hedefi aileler arası iç barışın sağlanması olarak açıklandı.

Eşbaşkan Ay'ın mesajı:

Programda konuşan Emin Ay, aileler arasındaki barışın toplumsal birlik ve demokratik süreçler açısından taşıdığı öneme dikkat çekti ve emeği geçenlere teşekkür etti. Ay, şu ifadeleri kullandı: ’’Şu anda barış ve demokratik toplum sürecindeyiz. Umut ediyoruz ki tüm halklar ve inançlar arasında barışı inşa edeceğiz. Bu amacımıza ulaşabilmek için her şeyden önce kendi iç barışımızı ve ittifakımızı sağlamalıyız. İlk olarak kendi içimizde barışı ve demokratik ittifakı kurmalıyız. Bunun yolu da ister aileler arasında ister aşiretler arasında olsun, bir sorun varsa onları barıştırmaktır. Büyük ittifaklar, küçük ittifaklarla oluşur. Bu yüzden bu adım çok önemli ve çok değerlidir."

Ay'ın sözleri, aileler arası uzlaşmanın yalnızca iki taraf için değil, daha geniş toplum bağları için de temel oluşturduğunu vurguladı. Belediye eşbaşkanının açıklamaları, yerel düzeyde atılan barış adımlarının genel demokratik sürece katkısını öne çıkardı.

belediyenin rolü ve çağrı:

Büyükşehir Belediyesi olarak üzerine düşen rol, misyon ve sorumluluklar konusunda her zaman hazır olduklarını belirten Ay, konuşmasını şu sözlerle tamamlandı: "Barış, tüm insanlığın ortak değeridir. Bütün dinler ve inançlar da barışı insanlara farz kılmıştır. Bu barışın gerçekleşmesinde kimin emeği geçmişse herkesin eline sağlık. Bin kez var olsunlar".

Yerel yöneticinin çağrısı, iç barışın sağlanmasının mücadelenin ve demokratik ittifakların temel taşı olduğuna işaret etti. Bu tür barış girişimlerinin, toplum içinde güven inşa etme ve uzun vadeli uyum sağlamada önemli bir adım olduğu vurgulandı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞBAŞKANI EMİN AY, ÖZPINAR VE KAYA AİLELERİ ARASINDAKİ HUSUMETİN SONLANDIRILMASI AMACIYLA DÜZENLENEN BARIŞ BULUŞMASINA KATILDI.