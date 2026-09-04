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Atakum'da çarpışma: iki çocuğun da arasında olduğu üç kişi yaralandı

Samsun Atakum'da otomobil ile SUV çarpıştı; sürücü K.Ç. ile çocuklar E.N.Ç. ve Y.E.Ç. dahil 2'si çocuk 3 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Atakum'da çarpışma: iki çocuğun da arasında olduğu üç kişi yaralandı

Atakum'da araçların çarpışması sonucu yaralanma

Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı'nda meydana gelen kazada, aynı yöne seyreden bir otomobil ile bir SUV çarpıştı. Kazada 2'si çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kazanın oluş şekli:

Edinilen bilgilere göre, aynı yöne giden 55 HA 390 plakalı otomobili K.Ç. idare ederken, 55 ASP 806 plakalı SUV'yı R.Y. yönetiyordu. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan sürücü K.Ç. ile çocuklar E.N.Ç. ve Y.E.Ç. yaralandı.

Müdahale ve sağlık ekiplerinin çalışması:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların ilk müdahalesi motosikletli ambulans ekipleri tarafından yapıldı; akabinde kara ambulanslarıyla yaralılar özel bir hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE OTOMOBİL VE SUV ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA...

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE OTOMOBİL VE SUV ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2’Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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