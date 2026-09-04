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Jandarmadan Esenyurt'ta milyonluk sahte dolar operasyonu

İstanbul İl Jandarma'nın Esenyurt operasyonunda 2 milyon 890 bin sahte ABD doları (28 bin 900 adet 100 dolar banknotu) ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Jandarmadan Esenyurt'ta milyonluk sahte dolar operasyonu

operasyon ayrıntıları:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli personel tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Esenyurt ilçesinde sahte para operasyonu düzenlendi.

ele geçirilen materyal ve işlemler:

Operasyonda toplam 2 milyon 890 bin sahte ABD doları'na eşdeğer 28 bin 900 adet sahte 100 ABD doları ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli yakalandı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri tarafından yürütülen işlemlerin ardından delillere ilişkin prosedürler uygulandı ve soruşturma çerçevesinde adli süreç başlatıldı.

Jandarmadan sahte para operasyonu: Yaklaşık 3 milyon sahte ABD doları ele geçirildi

Jandarmadan sahte para operasyonu: Yaklaşık 3 milyon sahte ABD doları ele geçirildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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