Prag'da öne geçen İngiltere, 10 kişi kalan Çekya'yı 2-0 yendi

İngiltere, Prag'da kritik bir galibiyet aldı

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ikinci maçında İngiltere, deplasmanda Çekya'yı 2-0 mağlup ederek organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti. Karşılaşma Prag'daki Fortuna Arena'da oynandı ve iki takım da kontrollü bir başlangıç yaptı.

Maçın dönüm noktası:

Karşılaşmanın 25. dakikasında ev sahibi ekipten Pavel Sulc'un gördüğü kırmızı kart, Çekya'yı sahada 10 kişi bıraktı. Eksik kalan Çekya karşısında İngiltere, ilk yarının kalan bölümünde daha çok topa sahip olsa da gol bulamayarak devreye 0-0 eşitlikle girdi.

İkinci yarı baskısı ve goller:

İkinci yarıya hızlı başlayan İngiltere, aradığı golü erken buldu. Mücadelenin 47. dakikasında Anthony Gordon takımını öne geçiren golü kaydetti. Dakikalar ilerledikçe İngiltere üstünlüğünü sürdürdü ve 69. dakikada Harry Kane'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan sürede Çekya'nın çabaları sonuç vermedi ve maç İngiltere'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla İngiltere gruptaki ikinci maçında ilk galibiyetini alırken, Çekya ikinci maçından da mağlup ayrılarak grupta henüz puanla tanışamadı.

UEFA ULUSLAR A LİGİ 3. GRUP'TA İNGİLTERE, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI ÇEKYA'YI 2-0 MAĞLUP EDEREK ORGANİZASYONDAKİ İLK GALİBİYETİNİ ALDI.