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Ataşehir'de 2027 bütçe kararı: giderler 12 milyar TL olarak belirlendi

Ataşehir Belediye Meclisi, 14 Ekim toplantısında 15 maddelik kararnameyi 30'ar oyla onaylayarak 2027 yılı gider bütçesini 12 milyar TL olarak kabul etti.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Ataşehir'de 2027 bütçe kararı: giderler 12 milyar TL olarak belirlendi

Ataşehir belediyesi 2027 mali yıl bütçesi kabul edildi

Ataşehir Belediyesi’nin 2027 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi, İlçe Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Vekili Serdar Orhan başkanlığında gerçekleştirilen Ekim ayı 4. toplantısında bütçe görüşmeleri yapıldı. 14 Ekim Çarşamba günü yürütülen oturumda, 15 maddeden oluşan bütçe kararnamesinin tüm maddeleri her biri 30'ar oy ile kabul edildi ve gider bütçesi 12 milyar Türk Lirası olarak karara bağlandı.

mecliste kabul süreci:

Toplantıda bütçe kararnamesinin maddeleri tek tek görüşüldü; komisyon raporları ve performans programı sunumlarının ardından oylamaya geçildi. Meclis üyelerinin tamamının aynı yönde oy kullanması sonucu bütçe metni oy birliğiyle onaylandı. Kabul edilen bütçe; belediyenin 2027 yılı için öngördüğü harcama çerçevesini, öncelikli hizmet alanlarını ve performans hedeflerini içeriyor.

başkan vekilinin değerlendirmesi:

Bütçe kabulünün ardından konuşan Başkan Vekili Serdar Orhan, sürecin hukuki zeminde ve şeffaflıkla yürütüldüğünü vurguladı. Orhan, yargı süreçlerine ilişkin olarak "Hukukun üstünlüğüne güveniyoruz" ifadesini kullanarak, davaların hukuk çerçevesinde sonuçlanmasını temenni etti. Ayrıca personel politikaları ve kamu hizmetinin aksamaması konusuna değinerek belediye çalışanlarının işi ve ekmeği üzerinden siyasi ayrımcılığa izin verilmeyeceğini belirtti.

Orhan açıklamasında, "İşimiz kimsenin ekmeğiyle, alın teriyle değil" mesajını vererek partizanlığa karşı duruşunu netleştirdi: "Bir AK Partili partizanlık yapsa da karşısında dururuz, bir CHP’li yapsa da karşısında dururuz." Bu sözlerle belediye yönetiminin, siyasi aidiyet gözetmeksizin hizmet devamlılığını sağlayacağı ve ayrımcılığa müsaade edilmeyeceği yeniden ifade edildi.

Kamuoyunda oluşan yanlış algılara da değinen Orhan, doğru bilgilendirmenin önemine işaret ederek belediye hizmetlerinin kesintisiz sürdürüleceğini belirtti ve toplantıda kendilerine iletilen olumlu geri bildirimler için teşekkür ederek meclis oturumunu sonlandırdı.

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SERDAR ORHAN

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SERDAR ORHAN

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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