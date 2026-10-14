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Mersin'den görme engellilere renkli erişim: Moonlight’a MTSO desteği

Moonlight ekibine MTSO'dan destek verilecek; patent ve ticarileştirme sürecine yardım sağlanacak, ekip Generation Unlimited yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:00

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Mersin'den görme engellilere renkli erişim: Moonlight’a MTSO desteği

MTSO’dan moonlight ekibi ziyareti ve destek sözü:

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer, görme engelli bireylerin renk temelli sanatlara daha bağımsız katılımını amaçlayan projeleriyle Türkiye birincisi olan Moonlight ekibini makamında ağırladı. Görüşmede ekip, geliştirme süreci ve gelecek planları hakkında bilgi verdi.

Başarılar ve yarışma süreçleri:

Moonlight ekibi, Fikir Otobüsü Liselerarası Girişimcilik ve Yenilikçi Projeler Yarışmasında ikincilik elde etmiş; Bilim Kızlarla Gelecek (BİGE) Projesi Demo Day etkinliğinde ise Türkiye birincisi olmuştu. Toplantıda, ekip bu yarışmalarda elde ettikleri geri bildirimleri ve projenin görme engelli bireylerin renk temelli sanatlara katılımını kolaylaştıran teknik yaklaşımını anlattı.

Görüşmeye TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Burçin Köksal, kurul üyeleri, Mersin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Burgut ve eğitmenler de katıldı.

Patent ve ticarileştirme adımları:

Yıldızgörer, genç girişimcilerin projelerinin fikri mülkiyet haklarının korunmasına ve uygulamaya geçirilmesine önem verdiklerini vurguladı. Toplantıda projenin patent başvurusu, fikri mülkiyet haklarının korunması ve ticarileştirme sürecinde atılacak adımlar ele alındı. MTSO, bu aşamalarda gençlere oda olarak destek vereceğini bildirdi ve çalışmaları somut çıktılara dönüştürme hedefinin altını çizdi.

Yıldızgörer, gençlerin elde ettiği başarıların kent ve ülke düzeyinde örnek teşkil edeceğini belirterek, uluslararası platformlarda da Mersin’in adının duyurulmasını hedeflediklerini ifade etti ve ekip adına duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uluslararası temsil ve gelecek hedefleri:

Burçin Köksal, Fikir Otobüsü aracılığıyla ortaya çıkan projelerin ulusal ve uluslararası başarılar elde ettiğini belirtti. Moonlight ekibinin önümüzdeki süreçte Generation Unlimited (GenU) ve UNICEF Türkiye iş birliğiyle düzenlenen Generation Unlimited Gençlik Yarışmasında Türkiye’yi ve Mersin’i temsil edeceği bildirildi. Fatih Burgut ise gençlerin gelişimine sağlanan katkılar için teşekkür ederek bu iş birliğinin sürmesini temenni etti.

Toplantı, MTSO’nun proje sahiplerine patent ve ticarileştirme süreçlerinde teknik ve idari destek sağlama taahhüdü ile sonlandı; ekip ise uluslararası yarışma hazırlıklarına odaklanacağını açıkladı.

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SERDAR YILDIZGÖRER, GÖRME ENGELLİ...

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SERDAR YILDIZGÖRER, GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN RENK TEMELLİ SANATLARA DAHA BAĞIMSIZ KATILIMINI AMAÇLAYAN PROJELERİYLE TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ KAZANAN MOONLİGHT EKİBİNİ AĞIRLADI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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