Üniversitelerin ortak misyonu: Görmez Erciyes'te konuştu

Prof. Dr. Mehmet Görmez Erciyes Üniversitesi'nde konferans verdi

Program akışı:

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen konferans, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması yapıldı; programa belediye ve üniversite yetkilileri ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayvaz, Cihan, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

konferansın ana mesajı:

Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez konuşmasında, üniversitelerin kuruluş amaçlarının farklı olabileceğini ancak ortak iki gayesinin bulunduğunu ifade etti. Görmez, bu ortak hedefleri açık biçimde "bilim üretmek ve insan yetiştirmek" olarak özetledi ve eğitimin ile bilimsel faaliyetin birbirini tamamladığını vurguladı.

Konferans sonunda Rektör Prof. Dr. Fatih Altun tarafından Prof. Dr. Mehmet Görmez'e bir plaket takdim edildi; etkinlik, katılımcıların söyleşi ve değerlendirmeleriyle son buldu.

TÜRKİYE ULUSLARARASI İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET GÖRMEZ, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’NDE (ERÜ) KONFERANS VERDİ.