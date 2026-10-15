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Ataşehir'de ekipler yoğun yağışa karşı kesintisiz görevde

Ataşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği'nin uyarısı sonrası afet koordinasyonuyla tüm mahallelerde su birikintileri, mazgal temizliği ve sokak hayvanlarına müdahale ediyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Ataşehir'de ekipler yoğun yağışa karşı kesintisiz görevde

Ataşehir Belediyesi yağışa karşı sahada

Ataşehir Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan olumsuz hava şartları ve yoğun yağışa karşı kesintisiz çalışma yürütüyor. İstanbul Valiliği'nin yoğun yağış uyarısının ardından hazırlıklarını hızlandıran ekipler, yağışın etkisini artırdığı anlarda meydana gelebilecek olumsuzluklara hızlı müdahale için sahada bulunuyor.

saha müdahaleleri:

Afet Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında riskli noktalar anlık olarak takip ediliyor ve vatandaşlardan gelen ihbarlar hızla değerlendiriliyor. Sahada görev yapan ekipler, su birikintilerinin tahliyesi, tıkanan yağmur suyu kanallarının açılması ile mazgal ve rögarların temizlenmesine yönelik işleri önceliklendiriyor. Müdahaleler, yağışın etkili olduğu saatlerde öncelikli olarak icra ediliyor.

sokak hayvanlarına sağlık desteği:

Ataşehir Belediyesi yoğun yağış sırasında sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını da gözetiyor. Bu kapsamda belediyenin VetMobil aracı, acil sağlık ihtiyacı bulunan hayvanlara müdahale etmek üzere görev yapıyor; ekipler olumsuz hava şartlarından etkilenen hayvanlara ulaşarak gerekli sağlık müdahalelerini gerçekleştiriyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Ataşehir Belediye Başkan V. Serdar Orhan, sahadaki ekiplere eşlik ederek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Yoğun yağış uyarısı sonrası devam eden çalışmaları yerinde takip ediyoruz. İlçemizin dört bir yanında, muhtemel olumsuzluklara karşı bizzat sahada ekiplerimizle birlikteyiz. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için tüm gücümüzle teyakkuz halindeyiz."

ATAŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ KENT GENELİNDE ETKİLİ OLAN OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI VE YOĞUN YAĞIŞ...

ATAŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ KENT GENELİNDE ETKİLİ OLAN OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI VE YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE YAŞANABİLECEK MUHTEMEL OLUMSUZLUKLARA KARŞI İLÇENİN TÜM MAHALLELERİNDE ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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