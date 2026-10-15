Yağışta kayan kamyon şarampole devrildi, çuvallar yola savruldu

kaza ayrıntıları:

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi girişinde meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolünü kaybettiği 03 FC 881 plakalı kamyon şarampole devrildi. Araç yan yatarken kamyon kasasındaki çuvallar etrafa saçıldı ve çevrede dağılma meydana geldi.

oluşan hasar ve inceleme:

Kazada yükün yola ve çevreye yayılması sonucu olay yerinde temizlik ve güvenlik çalışmaları gerektiren bir durum oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yetkililer kazanın nedenine ilişkin değerlendirme yapıyor.

ESKİŞEHİR'DE KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE DEVRİLEN KAMYONDAKİ ÇUVALLAR ÇEVREYE SAÇILDI.