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Yağışta kayan kamyon şarampole devrildi, çuvallar yola savruldu

Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi girişinde yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 03 FC 881 plakalı kamyon şarampole devrildi, çuvallar etrafa saçıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yağışta kayan kamyon şarampole devrildi, çuvallar yola savruldu

kaza ayrıntıları:

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi girişinde meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolünü kaybettiği 03 FC 881 plakalı kamyon şarampole devrildi. Araç yan yatarken kamyon kasasındaki çuvallar etrafa saçıldı ve çevrede dağılma meydana geldi.

oluşan hasar ve inceleme:

Kazada yükün yola ve çevreye yayılması sonucu olay yerinde temizlik ve güvenlik çalışmaları gerektiren bir durum oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yetkililer kazanın nedenine ilişkin değerlendirme yapıyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE DEVRİLEN KAMYONDAKİ ÇUVALLAR ÇEVREYE SAÇILDI.

ESKİŞEHİR'DE KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE DEVRİLEN KAMYONDAKİ ÇUVALLAR ÇEVREYE SAÇILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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