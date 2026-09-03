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Marmaraereğlisi açıklarında alevlerle mücadele: motoryattaki 2 kişi kurtarıldı

Marmaraereğlisi açıklarında motoryatın makine bölümünde çıkan yangın Sahil Güvenlik ekipleri tarafından söndürüldü; 2 kişi kurtarıldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 22:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Marmaraereğlisi açıklarında alevlerle mücadele: motoryattaki 2 kişi kurtarıldı

Marmaraereğlisi açıklarında motoryatta yangın

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında seyir halinde bulunan bir motoryatta, makine bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üzerine durum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi.

müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi, korvet ve botlar sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle motoryatta bulunan 2 kişi güvenli şekilde tahliye edildi ve denizdeki söndürme çalışmaları başlatıldı.

yangının kontrol altına alınması:

Söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Tahliye edilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi ve iki kişi Marmaraereğlisi Limanına getirildi.

Olayda motoryatta maddi hasar oluştu. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma ve teknik inceleme başlattı. Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanındaki müdahalesinin, olası daha büyük bir zararı önlediği belirtildi.

YANGINDA TEKNEDE BULUNAN 2 KİŞİ, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.

YANGINDA TEKNEDE BULUNAN 2 KİŞİ, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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