Sağlıklı gelecek için çocuklara erken sağlık kültürü veriliyor

Festivalin odağı ve program:

Sincan Park’ta 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" festivali, çocuklara sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını tanıtmayı amaçladı. Etkinlikte 7 tematik sağlık istasyonu, oyun parkurları ve fiziksel aktivite alanları yer aldı. Programın açılışına katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti ve Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni daha etkin hale getireceklerini belirtti.

Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık hizmetleri açısından dünya düzeyinde bir noktada olduğunu söylerken, bunun tek başına yeterli olmayacağını; toplumun da sağlıklı olması gerektiğini vurguladı. Festivalin temel mesajı olarak çocuklara yönelik koruyucu sağlık yaklaşımının güçlendirilmesi öne çıktı.

Sigara ve kronik hastalık uyarısı:

Konuşmasında sigara kullanımına dikkat çeken Memişoğlu, toplum sağlığını tehdit eden başlıca etkenlerden bahsetti. Bakanın sözleri şöyle: "Bugün yaklaşık 3 kişiden 1’i maalesef sigara içiyor. Bugün akciğer kanserinin, gırtlak kanserinin, yemek borusu kanserinin en önemli sebebi sigara. Bugün kalp krizinin en önemli sebebi sigara. İnme dediğimiz felcin en önemli sebebi sigara."

Memişoğlu sigaranın yanı sıra ikinci büyük sorun olarak kilo ve hareketsizliği işaret etti ve bu başlıkların toplumla birlikte çözülmesi gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı olarak bireylerden "sağlık talebi" beklediklerini, hastalanmadan önce bedenine iyi bakmanın önemini vurguladı.

Çocuklara verilen mesajlar:

Bakan, "Çocuklar bizim geleceğimiz" diyerek erken yaşta edinilecek sağlık kültürünün kalıcı etkilerine dikkat çekti. Memişoğlu, çocukların ambulans, UMKE görevlileri, diş temizliği, hareketin ve beslenmenin önemini bu yaştayken öğrenmesinin ileride sağlıklı bir toplum yaratacağını söyledi.

Etkinlikte sahneye davet edilen çocuklardan Bakanlık adına bazı sözler alındı. Memişoğlu, çocuklara "Sağlık elçisi olmanız için" maddeler sıraladı: sigara içenlere bırakmaları çağrısı yapmak, her sabah ellerini ve yüzünü yıkamak, yumurta ve süt tüketmek, her gün dişlerini fırçalamak, elektronik cihazları sınırlayıp sokakta hareketli olmak ve derslerine düzenli çalışmak. Bu adımların çocukların hem kendilerine hem de çevrelerine aktaracağı davranış değişikliğinin altı çizildi.

Yerel iş birliği ve takip adımları:

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da konuşmasında, önemli projelerin başlangıç noktasının çocuklar olduğunu belirtti ve festivali topluma yayılacak bir farkındalık girişimi olarak nitelendirdi. Ercan, koruyucu hekimlik yaklaşımının Sincan’dan başlatılmasının kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

Memişoğlu, program sonunda kurulan sağlık istasyonlarını gezerek çocuklarla sohbet etti. Ayrıca, toplum sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi kapsamında işaret ettiği kurumlardan birinin de 356 hayat merkezi olduğu ve bu merkezlerde çocuk gelişimcisi, sosyolog, psikolog ve diyetisyenin yer aldığı bilgisini paylaştı.

Festival, hem çocukların sağlıkla ilgili uygulamaları deneyimlemesine olanak sağladı hem de ailenin ve yerel aktörlerin koruyucu sağlık eğitimi konusundaki rolünü görünür kıldı. Bakanın vurguladığı üzere, sigara, beslenme ve fiziksel aktivitenin düzeltilmesi toplum sağlığının temel öncelikleri arasında yer alıyor ve bunların çözümleri çocuklarda başlıyor.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, SİNCAN PARK'TA DÜZENLENEN ‘SAĞLIKLI ÇOCUK FESTİVALİ'NE KATILDI