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Mardin Artuklu'da ciple traktör çarpışması can kaybı olmadan atlatıldı

Nur Mahallesi Akresta geçidinde 24 V 29 586 plakalı cip ile traktör çarpıştı; maddi hasar var, can ve yaralanma kaydı bulunmuyor, jandarma soruşturuyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 22:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mardin Artuklu'da ciple traktör çarpışması can kaybı olmadan atlatıldı

Mardin Artuklu'da trafik kazası

Artuklu ilçesinde bir cip ile traktörün çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı. Olay, Nur Mahallesi ile Diyarbakır yolu Akresta geçidi mevkiinde meydana geldi.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, 24 V 29 586 plakalı cip ile bir traktörün çarpışması sonucu iki araçta da hasar oluştu. Çarpışmanın şiddeti araçlarda belirgin hasara yol açtı ancak çevrede araç içinde sıkışma veya ağır yaralanma bildirilmedi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından can kaybı veya yaralanma olmadığı tespit edilirken, kaza ile ilgili jandarma tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Kazaya ilişkin detayların tespiti için sürüş şartları, araç konumu ve görgü tanıklarının ifadeleri değerlendiriliyor.

ARTUKLU İLÇESİNDE CİPLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞTIĞIZ KAZA MADDİ HASARLA ATLATILDI.

ARTUKLU İLÇESİNDE CİPLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞTIĞIZ KAZA MADDİ HASARLA ATLATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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