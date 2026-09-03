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Komşular arasındaki tartışma kavgaya dönüştü: Adıyaman'da 3 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi'nde komşular arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti, biber gazı kullanıldı ve 3 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 22:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Komşular arasındaki tartışma kavgaya dönüştü: Adıyaman'da 3 gözaltı

olayın detayları:

Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi İl Müftülüğü yakınlarında komşular arasında başlayan tartışma, henüz belirlenemeyen nedenlerle kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda taraflar birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı.

polis müdahalesi ve gözaltılar:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak ve kavgayı sonlandırmak için biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Müdahale sonrası 3 kişi gözaltına alındı.

soruşturma sürüyor:

Yaşanan olayın ardından emniyet güçleri tarafından olay yerine dair çalışmalar başlatıldı. Yetkililer, kavgaya neden olan hususların tespiti amacıyla soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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