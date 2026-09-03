Komşular arasındaki tartışma kavgaya dönüştü: Adıyaman'da 3 gözaltı

olayın detayları:

Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi İl Müftülüğü yakınlarında komşular arasında başlayan tartışma, henüz belirlenemeyen nedenlerle kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda taraflar birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı.

polis müdahalesi ve gözaltılar:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak ve kavgayı sonlandırmak için biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Müdahale sonrası 3 kişi gözaltına alındı.

soruşturma sürüyor:

Yaşanan olayın ardından emniyet güçleri tarafından olay yerine dair çalışmalar başlatıldı. Yetkililer, kavgaya neden olan hususların tespiti amacıyla soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

OLAY YERİ