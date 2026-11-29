İlkadım'da tiyatroyla çevre eğitimi

İlkadım Belediyesi tarafından hazırlanan 'Atık Adası' adlı tiyatro gösterisi, ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle buluşuyor. Gösteri, 21-29 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında da sahnelenerek öğrencilere geri dönüşüm, atıkların azaltılması ve doğal kaynakların bilinçli kullanımı gibi temel çevre mesajlarını aktarıyor.

Programın içeriği:

İlkadım Belediyesi ile İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde hazırlanan gösteride konular, çocukların kavrayabileceği bir dille ve eğlenceli kurguyla sunuluyor. Tiyatro, çevrenin korunması ve kaynakların verimli kullanımı gibi kavramları doğrudan örneklerle ve oynanışla pekiştiriyor; böylece öğrencilerin hem eğlenmesi hem de öğrenmesi hedefleniyor.

Saha yayılımı ve hedefler:

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, çalışmanın amaçlarını çocuklarda küçük yaşta çevre bilinci oluşturmak olarak özetliyor. Başkan Kurnaz, tiyatronun ilçedeki tüm ilkokul ve ortaokullarda sahneleneceğini, liselerde ise geri dönüşüm ve sıfır atık bilincinin farklı etkinliklerle anlatılacağını belirtti. Belediye, bu programla günlük yaşamda çevre duyarlılığının yerleşmesini amaçlıyor.

Protokol ve sahneleme yaklaşımı, yerel yönetim ile eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin somut bir örneğini sunuyor. Gösterinin okul düzeyinde uygulanması, mesajların tekrarlı ve etkileşimli biçimde verilmesine olanak tanıyor; bu da davranış değişikliğinin temelini oluşturmayı hedefliyor.

İlkadım Belediyesi, hem eğitim faaliyetlerini hem de sıfır atık anlayışını yaygınlaştıran projelerini sürdüreceklerini vurguluyor. 'Atık Adası' ile başlatılan tiyatro çalışmasının, öğrencilerin çevreye karşı sorumluluk bilincini günlük yaşama taşıyacak alışkanlıklara dönüştürmesi bekleniyor.

İLKADIM İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN ‘ATIK ADASI’ ADLI TİYATRO GÖSTERİSİYLE ÖĞRENCİLERE GERİ DÖNÜŞÜM VE SIFIR ATIK BİLİNCİ KAZANDIRILIYOR.