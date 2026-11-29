Yüksekova'da yüz yıllık buluşma:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 1915-1920 seferberlik döneminde yaşanan savaşlar ve göçler sonucu dağılan Karael ailesinin fertleri, bir asrı aşkın süren ayrılığın ardından bir araya geldi. Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan aile üyeleri, Yüksekova'daki akrabalarının yanına gelerek uzun hasreti sonlandırdı.

Seferberlikten göçe giden yollar:

O dönemde Osmanlı-Rus savaşları, göç ve yoksulluk nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kalan yaklaşık 40 hane farklı bölgelere dağıldı. İletişim ve ulaşım imkanlarının kısıtlı olması, aile bireylerinin yıllarca birbirinden haber alamamasına yol açtı. Dağılan 40 haneden yalnızca Kadir Karael köyüne geri dönebildi; bazı fertlerin ise Rusya'ya götürüldüğü düşünülüyor.

Gelenlerin buluşması ve anılar:

Uzun yıllar süren arayış sonunda ailenin Şırnak'ın Uludere ilçesindeki mensuplarına ulaşan araştırmalar, bugün yaklaşık 100 haneye ulaşan bir topluluğa işaret etti. Uludere'den Yüksekova'ya gelen aile fertleri, akrabalarıyla kucaklaşıp, anılar ve göç hatıralarını paylaştı; buluşma duygusal anlara sahne oldu.

Toplantıda konuşan aile büyüklerinden Mahkum Karael, seferberlik yıllarında bölgedeki geniş bir kesimin yerinden edildiğini ve haberleşme imkânı olmadığı için uzun süre birbirlerinden haber alamadıklarını ifade etti. Karael, "Dağılan 40 haneden yalnızca Kadir Karael köyümüze geri dönebildi. Ailemizin diğer mensuplarından uzun yıllar haber alamadık. Bugün Şırnak’ın Uludere ilçesinde yaklaşık 100 haneden oluşan akrabalarımıza ulaşmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Mahkum Karael, aile fertlerinin bir kısmının Rusya'da olabileceği yönünde bilgiler aldıklarını belirterek, "İnşallah en kısa zamanda onlara da ulaşarak ailemizin eksik kalan parçalarını bir araya getireceğiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin" sözleriyle beklentisini paylaştı.

Bu buluşma, aile bağlarının ve kuşaktan kuşağa aktarılan arayışın somut bir sonucu olarak değerlendiriliyor; bir asrı aşkın hasretin son bulması, bölgedeki başka kayıp akrabaların bulunmasına yönelik umutları da güçlendirdi.

KARAEL AİLESİNİN ŞIRNAK'IN ULUDERE İLÇESİNDE YAŞAYAN FERTLERİ, BİR ASRI AŞKIN SÜREN AYRILIĞIN ARDINDAN YÜKSEKOVA'DAKİ AKRABALARIYLA BİR ARAYA GELDİ.