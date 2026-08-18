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Atıl kum ocağı Bolvadin'de çöplüğe döndü, koku yaşamı etkiliyor

Bolvadin'de bulunan atıl kum ocağı, dökülen plastik, evsel ve tavuk sakatatlarıyla çevre ve halk sağlığını ciddi biçimde tehdit ediyor.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 11:36

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 11:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Atıl kum ocağı Bolvadin'de çöplüğe döndü, koku yaşamı etkiliyor

Bolvadin'de atıl kum ocağı çevreyi tehdit ediyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki uzun süredir kullanılmayan kum ocağı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yasa dışı atık döküm alanına çevrildi. Bolvadin-Hamidiye köyü güzergahında yer alan saha, bölge halkının ve yoldan geçenlerin şikâyetlerine konu oluyor.

Atık türleri ve çevresel etkisi:

İncelemelerde, alanda tonlarca plastik, evsel atıkların yanı sıra kontrolsüz şekilde bırakılmış tavuk sakatatları ve tavuk bacakları gibi hayvansal atıkların bulunduğu görüldü. Sıcak hava koşullarıyla birlikte bu atıkların çürümesi, alandan yükselen ağır bir kokuya neden oluyor; rüzgârla yayılan koku çevreyi etkiliyor ve bölgedeki hava kalitesini düşürüyor.

Bölge sakinlerinin tepkisi ve talepleri:

Bölge sakinleri ile yoldan geçen vatandaşlar, hem çevre sağlığını hem de kamu düzenini tehdit eden bu vahşi depolamaya tepki gösteriyor. Vatandaşlar, yetkililerden alandaki dökümlerin temizlenmesini ve kaçak döküm yapanların tespit edilerek gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ediyor.

Uzun süre atıl kalan kum ocağı gibi alanların izinsiz döküm için kullanılmasının önlenmesi, çevre koruma ve halk sağlığı açısından öncelikli görülüyor. Yetkililerin hızlı müdahalesi, hem alandaki kirliliğin ortadan kaldırılması hem de benzer olayların tekrarlanmaması için kritik önem taşıyor.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDEKİ ESKİ VE ATIL DURUMDAKİ KUM OCAĞI, KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ YA...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDEKİ ESKİ VE ATIL DURUMDAKİ KUM OCAĞI, KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ YA DA KİŞİLERCE DÖKÜLEN ATIKLAR NEDENİYLE ADETA BİR ÇÖPLÜK YUVASINA DÖNÜŞTÜ. BÖLGEDEN YÜKSELEN YOĞUN KOKU VE ÇEVREYE SAÇILAN TAVUK SAKATATLARI ÇEVREDE BÜYÜK RAHATSIZLIĞA NEDEN OLUYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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