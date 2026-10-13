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Atv patika yolda tarlaya uçtu, sürücü ağır yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde patika yolda ilerleyen Atv, sürücünün dengesini kaybetmesiyle tarlaya uçtu; 30 yaşındaki Numan T. ağır yaralandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:14

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 16:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Atv patika yolda tarlaya uçtu, sürücü ağır yaralandı

Kaza ve ilk müdahale

Bursa merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi Bahar Sokak üzerinde meydana gelen kazada, patika yolda seyir halinde olan 16 BHH 738 plakalı Atv sürücüsü Numan T. (30), bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek tarlaya uçtu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sahadaki sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde sürücünün nabzının zayıf olduğu tespit edildi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın şiddeti nedeniyle sürücünün ağır yaralandığı bildirildi.

Görüntüler ve tanıklar

Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Atv'nin patika yol üzerinde dengesini kaybetmesi ve ardından tarlaya devrilmesi yer alıyor. Olay yerindeki görgü tanıkları, kazanın ardından kısa sürede yardım çağrıldığını aktardı.

Sürücünün sağlık geçmişi ve soruşturma

Edinilen bilgilere göre 30 yaşındaki Numan T., çocukluktan beri devam eden bir kalp rahatsızlığı geçmişine sahip. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı; ilk aşamada kazanın nedenine yönelik soruşturma ve güvenlik kamerası görüntülerinin değerlendirilmesi sürüyor.

Patika ve engebeli yollarda Atv kullanımı, zemindeki ani bozukluklar ve engeller nedeniyle risk oluşturabiliyor; yetkililer hız kontrolü ve koruyucu ekipman kullanımının önemine dikkat çekiyor.

BURSA’DA PATİKA YOLDA SEYİR HALİNDEYKEN BİR ANDA TARLAYA UÇAN ATV SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI. KAZA...

BURSA’DA PATİKA YOLDA SEYİR HALİNDEYKEN BİR ANDA TARLAYA UÇAN ATV SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI. KAZA ANI, SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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