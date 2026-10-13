Dolar 49,3638 +0,01%
Euro 55,2756 +0,40%
Bist 12.238,35 +0,72%
Altın Gram 6.650,83 +0,00%
EUR/USD 1,1194 +0,30%
Brent Petrol 105,84 -0,76%
--°

Menteşe'de yağış sırasında arkadan çarpma: sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

Menteşe'de yağışlı Aydın-Muğla karayolunda çekiciye arkadan çarpan 35 COD 289 plakalı kamyonun sürücüsü itfaiye tarafından çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 17:07

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 17:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Menteşe'de yağış sırasında arkadan çarpma: sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

Menteşe'de yağışlı yolda meydana gelen kaza

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, yağışlı hava koşullarında Aydın-Muğla karayolu üzerinde bir trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre 35 COD 289 plakalı kamyon, önünde seyreden 48 ASK 333 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Çarpışma sonucu kamyon sürücüsü araçta sıkıştı.

Kurtarma çalışmaları:

Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkışan sürücü araçtan çıkarıldı ve ilk müdahalesi yerinde yapıldı. Müdahale sonrası yaralı sürücü ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma ve trafik uyarısı:

Kaza nedeniyle bölgeye yönlendirilen trafik ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, yağışlı havalarda takip mesafesinin korunmasının ve hızın düşürülmesinin önemine dikkat çekti. Arkadan çarpmalar genellikle görüş mesafesinin azalması ve yol zeminindeki kayganlıktan kaynaklanabildiğinden sürücülere tedbir çağrısı yapıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer elde edilen bulgulara göre gerekli işlemleri sürdürüyor.

MENTEŞE’DE YAĞIŞ KAZAYI BERABERİNDE GETİRDİ, ŞOFÖR ARAÇTA SIKIŞTI

MENTEŞE’DE YAĞIŞ KAZAYI BERABERİNDE GETİRDİ, ŞOFÖR ARAÇTA SIKIŞTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beyşehir'de 'trafikte beni görün' ile engelsiz ulaşım vurgusu
images

Uzun aramanın ardından Denizli'de kaybolan Alzheimer hastası sağ olarak bulundu
images

Urla'da otoyol gişelerinde durdurulan araçta 34 düzensiz göçmen tespit edildi
images

Kastamonu'da pancar tarlasında çıkan kavga 4 kişinin ölümüne yol açtı, baba ve o...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beyşehir gölü'nde 24 saat denetimle yasa dışı avcılık önleniyor

Kral vi. felipe sebte'ye ziyaretinde kraliyetin desteğini yineledi

Beyşehir'de 'trafikte beni görün' ile engelsiz ulaşım vurgusu

Üniversiteler arası köprüler güçleniyor: ALKÜ ile Tlemcen yeni adımlar attı

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi