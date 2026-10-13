Menteşe'de yağış sırasında arkadan çarpma: sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

Menteşe'de yağışlı yolda meydana gelen kaza

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, yağışlı hava koşullarında Aydın-Muğla karayolu üzerinde bir trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre 35 COD 289 plakalı kamyon, önünde seyreden 48 ASK 333 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Çarpışma sonucu kamyon sürücüsü araçta sıkıştı.

Kurtarma çalışmaları:

Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkışan sürücü araçtan çıkarıldı ve ilk müdahalesi yerinde yapıldı. Müdahale sonrası yaralı sürücü ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma ve trafik uyarısı:

Kaza nedeniyle bölgeye yönlendirilen trafik ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, yağışlı havalarda takip mesafesinin korunmasının ve hızın düşürülmesinin önemine dikkat çekti. Arkadan çarpmalar genellikle görüş mesafesinin azalması ve yol zeminindeki kayganlıktan kaynaklanabildiğinden sürücülere tedbir çağrısı yapıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer elde edilen bulgulara göre gerekli işlemleri sürdürüyor.

MENTEŞE’DE YAĞIŞ KAZAYI BERABERİNDE GETİRDİ, ŞOFÖR ARAÇTA SIKIŞTI