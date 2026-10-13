Kadifekale'de dört aracın karıştığı zincirleme kaza hasara yol açtı

Kazanın meydana geldiği yer ve durum

Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, alınan bilgiye göre can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olayda dört araçta maddi hasar oluştu.

Kazanın oluş şekli:

Edinilen bilgilere göre, A.E.K. idaresindeki 55 BR 050 plakalı otomobil ile A.İ. yönetimindeki 55 DJ 933 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, park halindeki 55 APV 107 plakalı otomobile çarptı; bu araç da arkasında park halinde bulunan 55 APN 503 plakalı otomobile vurdu ve zincirleme kaza oluştu.

İnceleme ve sonrasında atılan adımlar:

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı ve hasarın boyutu kayda geçirildi. Yetkililer, kazanın ardından trafik güvenliği ve olası deliller açısından incelemeyi sürdürüyor.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA YARALANAN OLMAZKEN ARAÇLARDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.